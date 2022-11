Journée de mobilisation syndicale à l'OPAC de Saône et Loire

Grosse journée de mobilisation dans les agences de l'OPAC de Saône et loire ce mardi. Hakim Berai, représentant syndical CFDT, a tenu à préciser à info-chalon.com que " malgré la situation économique et l'inflation historique du moment, la situation économique et financière de l'OPAC demeure stable à l'image du quittancement qui est en augmentation en 2022 et un taux d'autofinancement net HLM supérieur au plancher. Ces résultats sont le fruit de chacun, celui d'un travail collectif. Et l'année 2023 devrait voir une nouvelle augmentation du quittancement". Autant d'éléments qui plaident en faveur d'une autre politique salariale, "les politiques menées sont défavorables aux collaborateurs. La masse salariale étant la variable d'ajustement depuis de trop nombreuses années. Au sein de l'OPAC, les salaires des catégories 1,2 et 3 sont inféreurs à la moyenne nationale des OPH" dénonce le représentant du personnel.

Un nouveau système de rémunération pointé du doigt

Depuis le début d'année 2022, le nouveau système de rémunération a engendré "la suppression de la prime d'ancienneté mise en place en 1995 pour les nouveaux embauchés, l'absence d'augmentation générale en 2022 et 2023 malgré la hausse du quittancement, la mise en place d'un système de rémunération individualisé. Un système qui tire vers le bas" rajoute Hakim Berai.

La CFDT revendique pour 2023

"Les augmentations générales redeviennent la règle. Nous demandons l’indexation systématique des salaires sur l’inflation. La prime d’assiduité appelée « prime 13 mois » par l’entreprise devienne un réel 13ème mois non impacté par le nombre d’absences. La CFDT considère que le système actuel pénalise doublement le salarié (4 mois d’absences prive le collaborateur de la totalité de sa prime de 13ème mois). Il en va de soi que cela peut être assimilé à une double peine. On ne choisit pas d’être malade. Les salariés puissent bénéficier de tickets restaurants comme c’est le cas dans de nombreux OPH. Pour rappel l’employeur peut bénéficier d’exonérations de cotisations de sécurité sociale sur cette mesure.

Dans le contexte d’augmentation du coût des carburants, les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier de jours de télétravail supplémentaires (à minima 2 jours de télétravail/semaine). La prime d’ancienneté soit rétablie pour les nouveaux embauchés".

Laurent Guillaumé