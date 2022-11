I.U.T Chalon-sur-Saône : les journées de la robotique ont commencé

Le clin d’œil info-chalon

La 7ème édition des journées de la robotique a commencé ce mercredi 23 novembre et se termineront le dimanche 27 novembre (de 8h30 à 17h). Organisées par l’association ADGIC (association des étudiants du Département Génie Industriel et Maintenance de l’IUT de Chalon-sur-Saône), elle accueille pendant 4 jours des professionnels, du public, industriels, étudiants, lycéens et collégiens durant ces cinq journées dédiées au monde de la robotique industrielle, agricole et de service et des nouvelles technologies.

Info-chalon a fait un tour des stands pour constater la présence de nombreux exposants présents : Framatome, Fablab du chalonnais, Altec, Cogibot, Inspe… Au programme de cette journée : des conférences, des visites sur les stands et surtout un moment d’échange et de partage des différents moyens technologiques existants. Les professionnels de tous secteurs pourront y participer, entrée gratuite, possibilité de restauration sur place (foodtruck présent).

Programme des jours à venir :

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre : Participation établissements scolaires

- Les scolaires bénéficieront de quatre demi-journées composées d’une conférence menée par un professionnel ainsi que de plusieurs ateliers touchant des domaines variés : casques de réalité virtuelle et réalité augmentée, programmation et découverte de robots, présence d’un véhicule autonome, etc.

- Un concours destiné aux collégiens est organisé afin de créer du lien entre les journées de la robotique et les enseignements technologiques suivis au collège. (Règlement du jeu et inscription disponible sur le site, onglet « évènements » rubrique « Journées de la robotique »)

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Ouverture au grand public pour le week-end

- Ateliers découverte de robots, programmation, essais dans les différents ateliers à partir de 7 ans.

(Horaires : Samedi de 9H00 à 18H / Dimanche : de 9H à 17H- Gratuit et pour toute la famille)