L'Orchestre Victor Hugo sera en concert à l'Espace des Arts, événement en coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

Jean-François Verdier, directeur artistique de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et tout nouveau professeur de direction d'orchestre au Conservatoire du Grand Chalon, choisit au fil des saisons le meilleur des solistes et des chefs en invitant aussi des artistes français qui parcourent le monde.

Pour ce concert exceptionnel, il dirige l’orchestre avec un éblouissant programme. En première partie, une œuvre majeure du XIXe siècle, le Concerto pour cor n°1 de Strauss, avec l’incroyable soliste Félix Dervaux, l’un des cornistes les plus réputés.

Puis La Symphonie fantastique de Berlioz, créée en 1830 et considérée à l’époque comme une révolution dans l’art de l’orchestration. Née du coup de foudre entre le compositeur et la comédienne irlandaise Harriet Smithson, cette œuvre, qui évoque la plus rocambolesque des histoires d’amour romantique, est interprétée avec brio par cet Orchestre créé en 1994.

Une exquise soirée !

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 À 20H - ESPACE DES ARTS

Renseignements, tarifs et réservations :

