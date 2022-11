‘Plaisirs partagés’, la belle exposition installée dans le Hall de l’Hôtel de Ville.

Le photoreportage info-chalon

Lundi 28 Novembre, à 18 heures, dans le hall de l’Hôtel de Ville, avait lieu le vernissage de l’exposition ‘Plaisirs partagés’ réalisée par des personnes en situation de Handicap.

Un vernissage qui se déroulait en présence de Francine Chopard, Conseillère Régionale de Bourgogne Franche-Comté, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales (représentant Gilles Platret excusé), de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Martine Cuenot membre de l’APF France Handicap 21 (représentant Georgette Courtemanche, adhérente élue APF France Handicap 71 excusée), Jean Baptiste Gouyon, Directeur du Pôle APF 71), de Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon…

Extraits des discours prononcés :

Bruno Legourd : « Je suis très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette exposition dans le hall de l’hôtel de Ville sur le handicap mais un handicap d’une façon différente, d’une façon certaines fois osées mais surtout novatrice. Il me semblait important quand nous avons préparé cette exposition avec APF Côte d’Or et Saône-et-Loire qu’elle puisse se faire dans le hall de l’Hôtel de Ville de la ville de Chalon. C’est important parce que l’Hôtel de Ville est accessible à tous les étages pour les PMR, il faut le préciser […] Nous avons souhaité visible cette exposition jusqu’au 3 décembre qui est la journée International du Handicap dans le hall de la Mairie car elle sera accessible à tous [...] Cette exposition, je voudrais le souligner et j’espère que vous l’aurez compris, c’est un changement de la vision […] Je voudrais aussi attirer l’attention sur cette date du 3 décembre que l’on pourrait croire affective et émotionnelle mais que l’on a encore du mal à faire évoluer sur le plan technique. En effet on est loin d’être à un guichet unique pour les handicapés par exemple pour changer de fauteuil, c’est 7 dossiers différents… donc à quand un guichet unique […] Et cette mesure on l’a retrouve dans d’autres contextes sociaux où les gens sont en précarité [...] Alors je souhaite un succès franc et massif de cette exposition ! Nous souhaitons qu’il y ait beaucoup de monde à cette exposition qui est de plus accompagnée par des membres de l’APF pour des explications mais surtout que l’on puisse changer notre regard sur les personne en situation de handicap. Je vous remercie ! ».

Martine Cuenot : « Tout d’abord, on vous remercie car c’est une chance pour nous que notre exposition soit dans un lieu public comme la Mairie de Chalon-sur-Saône, qui est un endroit très passager. D’ailleurs, je tiens à signaler que dans cette exposition il y avait aussi madame Georgette Courtemanche qui a participé à la préparation de cette réussite. Pour cette exposition, il faut savoir que l’on a travaillé depuis plus de 2 ans pour sa réalisation et qu’on travaille toujours notamment sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap [...] Car il faut le dire, les personnes en situation de handicap, ce sont des gens comme tout le monde, qui rêve d’avoir une vie affective, qui rêve quand ils sont jeunes d’avoir une vie sexuelle et on veut plus les stigmatiser car c’est pas normal. Ce n’est pas choquant de voir une personne en fauteuil avec une personne debout à ses côtés, de voir quelqu’un qui boite qui sort avec une belle fille etc. Donc nous, on encourage la vie sexuelle. Il faut le dire dans la vie sociale, il se passe certaines fois des belles choses et notre exposition, elle fait partie des belles choses qui se passent aussi […] Alors bien sûr, nous développons plein d’animations dans le 71 comme dans le 21 tels que : les cafés du partage, le café dynamique…mais on développe aussi des ateliers musique, peinture car nous essayons d’avoir une vie sociale la plus riche possible pour être dans l’inclusion. C'est-à-dire qu’on arrête de regarder les personnes handicapés de travers mais qu’on les regarde normalement car se sont des personnes comme tout le monde. Donc nous travaillons beaucoup sur l’inclusion dans la vraie vie et pas seulement entre personne handicapée. Je vous remercie! »

