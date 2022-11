Non ... Kodak n'a pas prévu de se ré-installer à Chalon sur Saône !

Il y a quelques jours, info-chalon.com publiait l'information selon laquelle l'entreprise Kodak allait embaucher... suite à d'innombrables messages, on précise les choses.

En octobre dernier, Kodak annonçait sur les réseaux sociaux son intention d'embaucher 300 personnes dans le cadre du retour en grâce de la pellicule photo. L'écho publié sur info-chalon.com a suscité un certain nombre de réactions et d'innombrables messages, nous invectivant presque sur le fait d'avoir publié une annonce ne concernant pas Chalon sur Saône. Quel crime de lèse-majesté que d'oser aborder un sujet qui ne concerne pas Chalon sur Saône à lire et entendre certains !

Rappelons tout de même que Kodak a disparu du paysage chalonnais depuis plusieurs années avec le traumatisme qu'on connaît ! Rappelons qu'en aucun cas nous n'avons annoncé des embauches à Chalon... encore faut-il les articles et ne pas se contenter des gros titres. lire l'article

Une petite mise au point nécessaire pour celles et ceux imaginant un retour en fanfare d'un ancien géant industriel qui n'est plus que l'ombre de lui-même, après avoir cédé ses brevets au fil du temps.

L.G