Soirée réussie pour l’inauguration du magasin Ikiatelier : connaissez-vous le massage kobido ?

Jeudi 1 er décembre, à 19 heures, avait lieu au magasin de fleurs IKI Hana Concept Store 24 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, l’inauguration du nouveau Ikiatelier qui développera très prochainement des ateliers découvertes Ikigai (Conseil & philosophie de vie basée sur une philosophie de vie japonaise) et Kolcedama (boule de mousse à bonzaï) animés par Sylvia Karanfilovski.

A cette occasion Sylvia avait invité Martine Jaquelin, gérante du magasin ‘Nature Essentielle’ 17 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, pour une conférence sur les bienfaits des champignons,

Et Aurore Pabiszak, installée à Chagny (tél 06 71 23 31 17), Naturopathe diplômée et spécialiste Kobido (massages du visage masculin et féminin).

Aurore confiait à info-chalon.com : Le kobido est un massage japonais, un massage du visage qui a la particularité d’être un massage liftant. C’est un massage qui existe depuis de nombreuses années, c’était d’ailleurs le massage des empereurs et des impératrices au Japon pour qu’ils puissent rester jeunes et beaux. De ce massage liftant, on s’est aperçus au fil du temps qu’il avait une vraie capacité à amener le lâché prise et une détente profonde et du coup avec ce massage qui a une gestuelle très particulière, on joue sur le stress et l’anxiété. C’est un massage pour homme et femme qui se fait sur le dos avec un tee-shirt ou un décolté pour que l’on parte du bas du visage et que l’on puisse faire un drainage lymphatique. On arrive d’ailleurs grâce à ce massage à enlever les tâches de vieillesse, de soleil mais aussi les cicatrices d’acné, les marques et les micros cicatrices. Ce massage permet aussi un très bon liftage qui peut éviter les injections de botox, collagène… En fait avec la gestuelle de ce massage, on va réactiver la production de collagène de la peau ! ».

