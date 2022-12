Le recadrage de Macron sur les "scénarios de la peur" sonne un peu comme celui d'un pompier-pyromane

C'est à se demander si on est face à un bâteau ivre ou si il y a un pilote dans l'avion ! Au regard de la sortie du jour du Président de la République qui fustige les "scénarios de la peur". "Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie, c'est tout. Et ensuite d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. Ce n'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme celles que j'ai entendues ces dernières heures", s'est agacé le chef de l'Etat, à son arrivée à Tirana (Albanie) pour un sommet européen. Sauf qu'on y comprend plus rien finalement... entre un coup en avant et deux coups en arrière.. Demain ce sera bientôt la faute aux médias qui prêchent la peur pour assouvir leurs ventes et leurs clics ?

Sauf que ... qui a adressé aux Préfets les dispositions à mettre en place ? Les services de l'Etat sont-ils à ce point livrés à eux-même qu'ils ont pris l'initiative d'adresser des dispositions à mettre en vigueur sans même que l'exécutif ait validé le principe ? Franchement on en doute sérieusement.

Evidemment que l'Etat et son représentant en chef n'ont pas pris la mesure de l'impact psychologique de telles annonces. Mais pourquoi ça nous surprendrait finalement ? Ca fait des années maintenant que l'Etat gère la France sous l'angle de la pénurie. Pénurie de masques, pénurie d'eau, pénurie de moutarde, pénurie de gaz, pénurie d'électricité... Ca fait longtemps que le temps de la "bamboche généralisée" nous échappe...

"Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique", a poursuivi Emmanuel Macron, assurant que "nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Donc, je demande à chacun de faire son travail" a rajouté le Président de la République. A nous de répondre.. nous on fait notre job, on se lève tous les matins, on fait rentrer de la TVA dans les caisses de l'Etat, on paye nos impôts, on paye les taxes sur les taxes énergétiques, on fait tourner les services publics, on assure la paix sociale... Alors finalement qui doit faire son travail ? À force de souffler le chaud et le froid... à un moment il ne faudra pas s'étonner qu'à trop jouer avec les peurs, il faudra en payer les conséquences.

Laurent Guillaumé