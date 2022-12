Les illuminations inaugurent la saison de Noël à Givry

À vrai dire, c'est l'association givrotine Vive la Vie ! qui a marqué le début de l'Avent en organisant dimanche dernier son « Partage de Noël », où toute personne aux ressources financières limitées pouvait trouver des livres, des vêtements ou encore de la vaisselle et des jouets à moindre coût (maximum 5 €), l'idée étant aussi de promouvoir le seconde-main et le circuit-court (pas besoin d'acheter à un particulier s'il vit à 500 km).

Cette mini-brocante s'est déroulée à la salle de la gare, où l'association propose régulièrement divers loisirs, principalement aux adhérents âgés mais également à quiconque souffre de l'isolement. En parallèle, Vive la Vie ! anime des après-midi à thèmes à la résidence des Sept Fontaines et des lectures vivantes à destination des petits à la médiathèque, quand elle ne rend pas visite à ceux qui ne peuvent sortir de chez eux.

Et en termes d'activités, pas de prise de tête, chacun propose des idées et y participe qui veut, même seulement à deux. Une partie de scrabble autour d'un café, c'est toujours mieux que zapper toute l'après-midi, seul au fond du canapé.

De Vive la Vie ! à « Vive le Vent »

Ce jeudi dès 17h, les habitants de Givry et à l'entour ont pu assister à la Halle Ronde à l'illumination des décorations installées récemment dans les rues du centre-bourg plongeant peu à peu dans la nuit noire.

Sur le parvis, les associations Les Amis de Léocadie et A2C ont proposé diverses collations, la première une assiettée de charcuterie, une bière de Noël et des butterbredele (biscuits alsaciens) au son de Bing Crosby et Brenda Lee, la seconde un vin chaud visiblement pas suffisant par rapport à la demande et des gaufres qui ont pu réchauffer un instant les corps transis par un froid mordant.

À l'intérieur, à peine plus chaud, mais la possibilité pour les enfants (et même les plus grands !) de se faire maquiller par Isabelle Blanc dite Zaza, venue de Tournus avec sa palette et habillée en mère Noël. Après avoir dégusté une gaufre de Nicole, les petits lutins de la maternelle ont entonné leurs chants de saison sous la direction bienveillante de leur maîtresse.

Place enfin à une quinzaine de membres des harmonies de Givry et de Montchanin (qu'on a pu voir la semaine dernière et qu'on peut retrouver ce 11 décembre à Montchanin, salle Le Moderne) pour jouer, sous la direction de Jean-Marie Levant, divers airs de Noël, d'« Il est né le divin enfant » au « Petit Papa Noël » de Tino Rossi.