L'association "DysAccess Bourgogne Franche Comté" en conférence à Fragnes La Loyère sur les affections Dys.

Fort du constat que les affections « Dys », responsables de troubles des apprentissages de l’enfant, sont de plus en plus fréquentes, et de l’expérience québécoise dans ce domaine, l’association "DysAccess Bourgogne Franche Comté" est venue présenter son outil numérique "WordQ" à Fragnes La Loyère et rencontrer des parents, des enfants, des familles interressés par ce sujet.

Le jeudi 1er décembre la salle du Bicentenaire s’est transformée pour l'occasion en salle de conférence, salle de cinéma et salle informatique. La soirée a débuté par un discours d’introduction du sujet par Alain Gaudray, maire de la commune. Il a remercié les personnes présentes dont Francine Chopard représentant la Région. Il a rappelé la fréquence des troubles des apprentissages à l'école (15 à 20%) dont parmi ceux-ci des troubles spécifiques appelés "Dys": dyslexie, dysorthographie, dyscalculie mais aussi dyspraxie et trouble de l'attention :« C'est un problème de santé publique qui concerne 1 à 2 enfants par classe, qui affecte certes la scolarisation mais aussi la vie quotidienne de ces enfants. »

Puis en visio sur grand écran, Carlo Cocarro, fondateur de "Aidersonenfant.com", en direct du Canada, a expliqué le vécu et les difficultés de ces enfants, les outils pour aider et corriger leurs difficultés en particulier avec l'application numérique "WordQ".

"WordQ" s'adapte sur tout traitement de texte permettant notamment l'écriture incitative, le choix orthographique et la lecture et relecture de l'écriture. Toutes ces fonctionnalités permettent aux enfants en difficultés "Dys" d'avancer dans l'expression sans être bloqués.

La réunion s’est poursuivie avec la présentation par Lou Labry de l'association "DysAccess Bourgogne Franche Comté". Cette nouvelle association présente sur le Grand Chalon a reçu le soutien financier de la Région et l'agrément du Rectorat d'académie. Lou Labry a expliqué le projet intergénérationnel que portait l'association pour aider ces enfants "Dys" et leurs parents.

Les fonctionnalités de l'application "WordQ" ont été présentées en visio et en direct du Québec par Carlo Cocarro.

Après la présentation, les participants ont été invités à s’installer à des postes informatiques mis à leur disposition pour essayer "WordQ".

En fin de séance, avant le verre de l'amitié, les candidatures d'enfants, de familles, et d'adultes voulant s'inscrire dans le projet intergénérationnel ont été recueillies.

Crédit Photos : Mairie de Fragnes le Loyère

C.Cléaux