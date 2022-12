La Fondation Inria et la Fondation Galilé s’associent pour construire et déployer le programme « Intelligence artificielle pour une industrie 5.0 respectueuse de l’homme et de son environnement » (AI FOR I5.0)

Le 1er décembre 2022, Bruno Sportisse, PDG d’Inria et Président de la Fondation Inria, et Eric Michoux, Président du Groupe industriel Galilé et de la Fondation Galilé, se sont réunis pour affirmer leur volonté de lancer et déployer ensemble, dans le cadre d’un partenariat fort et ouvert à d’autres acteurs, un programme au service de l’industrie 5.0.

Le programme « Intelligence artificielle pour une industrie 5.0 respectueuse de l’homme et de son environnement » (AI FOR I5.0) est un ambitieux programme de recherche et d’innovation à impact positif. Il porte sur la transition numérique et écologique de l’industrie ainsi que sur la gestion des changements culturels induits par la digitalisation et l’intelligence artificielle. A travers des travaux de recherche, mais aussi des actions de médiation scientifique, le soutien à l’entrepreneuriat et la création d’outils pédagogiques, ce vaste programme a pour finalité de faire émerger des solutions face aux enjeux de l’industrie 5.0 et de l’intelligence artificielle.

C’est à Chalon-sur-Saône, dans l’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire, que le Groupe Galilé et sa fondation d’entreprise ont accueilli les équipes d’Inria et de la Fondation d’Inria, après avoir visité l’entreprise Escofier, filiale du Groupe Galilé au savoir-faire centenaire en matière de roulage à froid.

« C’est important pour nous de montrer qu’une ETI basée en région peut être actrice de la transformation de l’industrie et du numérique et avoir un impact positif sur la société. A travers cette action de mécénat portée par notre fondation d’entreprise, nous souhaitons soutenir la recherche française, mais également contribuer à la souveraineté numérique et faire évoluer nos savoir-faire grâce à l’innovation. Nous avons ici un patrimoine industriel exceptionnel que nous avons à cœur de préserver, et sommes ravis de pouvoir nous retrouver dans ce lieu emblématique de l’histoire industrielle de la Saône-et-Loire, qui plus est, le 1er décembre qui est le jour de la Saint-Eloi, patron des métallurgistes ! », déclare Eric Michoux, Président du Groupe Galilé et de la Fondation Galilé

La Fondation Inria, quant à elle, se positionne comme un acteur incontournable en France et en Europe pour projeter et animer, en tant que pivot d’un large écosystème de scientifiques et d’entrepreneurs, d’institutions et d’entreprises, d’associations et de citoyens, des initiatives visant à « donner du sens au numérique ».

« Au moment où la France et l’Europe redécouvrent l’importance vitale d’une souveraineté industrielle et énergétique, que peut accélérer la souveraineté numérique, je suis heureux et fier de pouvoir nouer un partenariat d’ampleur avec une ETI de premier plan comme le Groupe Galilé. Ce partenariat est hautement symbolique en ce qu’il témoigne de la vitalité du tissu des PME et ETI industrielles et de leur rôle majeur en matière d’innovation aussi bien que de transition écologique. Je vois aussi une résonance forte entre l’ancrage géographique de Galilé et celui d’Inria car l’impact se joue sur les territoires. Green IT, consommation de matières premières, décarbonation, efficacité énergétique, réduction des déchets,

énergies renouvelables..., le programme que nous portons ensemble a vocation à s’élargir à tous les acteurs qui prônent une industrie 5.0

Animées par une même volonté de soutenir une transformation numérique de l’industrie qui conjugue performance et responsabilité sociale et environnementale, la Fondation Inria et la Fondation Galilé se sont rapprochées autour de la double conviction que le numérique est un outil puissant pour rendre les industries plus sobres et que la transformation numérique ne se fera pas sans acculturation ni pédagogie.

Dans le but d’œuvrer dans une dynamique de coalition qui permette le passage à l’échelle, elles sont désormais à la recherche de partenaires partageant les mêmes préoccupations et la même ambition de mettre les sciences et les technologies du numérique au service de l’intérêt général pour déployer ce programme « Intelligence artificielle pour une industrie 5.0 respectueuse de l’homme et de SON environnement » (AI FOR I5.0).