Ce samedi 10 décembre, c’était l’inauguration du « Verger conservatoire Bellevue »

C’est aux côtés de Madame la Sénatrice, Marie Mercier, de Danièle Picard, députée suppléante de Rémy Rebeyrotte et de Françoise Vaillant et Jean-Christophe Descieux, conseillers départementaux, que Monsieur le Maire a coupé le traditionnel ruban tricolore afin d’inaugurer le très réussi square Bellevue.

A l’intérieur de cet écrin de verdure clôturé et sécurisé, tout a été imaginé et pensé intelligemment et avec goût.

Ainsi, un verger de sauvegarde sur le principe de la biodiversité côtoie une aire de jeux pour enfants de moins de 6 ans.

(NDLR : des structures pour enfants plus âgés sont disponibles à d’autres endroits de la commune chagnotine).



C’est Pauline De Gorostarzu, cheffe de projet au sein de l’entreprise « Le Perchoir paysagé » qui a été choisi parmi d’autres candidatures lors d’un appel d’offres lancé quelques années plus tôt, qui s’est donc chargée de la mise en œuvre de ce beau projet.



Après avoir fait faire le tour du square à ses hôtes, Monsieur le Maire a pris la parole pour rappeler dans un premier temps, l’importance de préserver la biodiversité.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour inaugurer la réalisation d’un de nos engagements auprès de la population : Le verger conservatoire Bellevue. Il s’agit d’une première brique parmi les quatre qui ont été lancées dans le cadre de cette première tranche de coulée verte » a t-il ainsi expliqué.



Un travail de plus de deux ans basé sur 3 axes : l’histoire du lieu, l’usage et la participation des habitants.

En effet, après avoir retrouvé des cartes postales et des documents historiques, il s’avère que ce square possédait déjà un verger dans les années 50.

Aussi, des chantiers participatifs, une première pour la ville de Chagny, ont été organisés sur deux samedis matins où une dizaine de personnes à chaque fois étaient présentes pour aider aux plantations.

Le conseil municipal des jeunes a également été sollicité : « Ils ont mis une touche de modernité et de fraîcheur sur le projet » a ainsi ajouté Sébastien Laurent.

Il a enfin tenu à remercier tous les partenaires de l’Etat, de la Région Bourgogne Franche-Comté, du département de Saône et Loire ainsi que tous les acteurs, entreprises, habitants et agents des services espaces verts et voirie.

C’est ensuite Francoise Vaillant et Jean-Christophe Descieux, conseillers départementaux, Danièle Picard, députée suppléante et Marie Mercier, sénatrice qui ont tour à tour dit quelques mots.

Tous ont salué l’intelligence collective flagrante dans la construction de ce projet ainsi que la beauté des lieux et la valorisation de notre cher territoire.

La matinée s’est achevée par un verre de l’amitié où l’ambiance conviviale était au rendez-vous.

Amandine Cerrone.