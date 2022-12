La BPIA soutient l’Élan Chalon

L’Élan Chalon a pu compter sur un soutien de choix lors de leur dernier match à domicile ! Une délégation d’une soixantaine de militaires et leur famille est venue les encourager lors de leur dernière rencontre, soldée par une victoire.

Moment de convivialité et de cohésion devenu rare depuis le covid, cette activité était également l’occasion de rappeler l’engagement de l’armée française dans le monde.

Présente en Afrique, au Levant et en Europe de l’Est, la BPIA est essentielle pour le ravitaillement en carburant des forces armées. Elle forme et prépare aux opérations les militaires de toutes catégories et dans différents métiers : mécaniciens, opérateurs pétroliers, laborantins, etc.

Établie dans le bassin chalonnais, la BPIA souhaite cultiver son lien avec la jeunesse en accueillant notamment le Service National Universel et en conduisant des activités avec les classes défense de plusieurs établissements scolaires chalonnais.

La BPIA recrute !

Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous songez à vous engager, vous pouvez vous informer auprès du CIRFA de Macon ou contacter la BPIA au 03.85.97.95.71