COUPE DU MONDE - Le Préfet de Saône et Loire a pris une série de mesures

En anticipation de la rencontre de la coupe du monde de football opposant l’équipe de France et celle du Maroc et des débordements possibles liées aux festivités autour de cette rencontre, le préfet de Saône-et- Loire a pris ce mardi 13 décembre 2022 deux arrêtés qui couvrent les territoires de Chalon-sur-Saône et Mâcon :



Un arrêté d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique du mercredi 14 décembre 18h au jeudi 15 décembre 6h00



Un arrêté d'interdiction de détention et usage de fumigène, pétards et deux d'artifices, de la vente et l'achat de carburant à emporter en bidon ou autre récipient transportable et de transport d'acide et de tous produits inflammables ou chimiques du mercredi 14 décembre 18h au jeudi 15 décembre 6h00



Tout contrevenant s’expose à une amende pouvant aller de 135€ à 7500€ et jusqu’à 6 mois d’emprisonnement au titre des articles R610-5 et R431-9 du Code Pénal.

Les forces de sécurité assureront en continu lors de cette soirée des patrouilles pour s’assurer du respect de la loi et de ces arrêtés.

Le préfet en appelle au civisme de chacun pour que cette rencontre sportive reste un temps de partage et de fraternité et non pas un temps d’excès.