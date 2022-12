Ecole Media Art : succès de l’exposition ‘Solstice d’hiver’ des ateliers d’arts plastiques amateurs

Programmé pour célébrer cette fin d’année et présenter le travail réalisé, l’événement ‘Solstice d’hiver’ a séduit les parents des élèves des ateliers ‘Praxis’. Mercredi 14 décembre dans les locaux de l'École Média Art situés 34, rue Fructidor à Chalon-sur-Saône, les réalisations des élèves ont brillé dans l’obscurité grâce aux effets de la lumière noire. Les créations exposées ont été réalisées dans le cadre des ateliers amateurs appelés également ‘Praxis’ ; ceux-ci s’adressant à tous les publics : enfants, adolescents, adultes et sont encadrés par des enseignants notamment artistes.

Fondée en 1820, devenue l’Ecole Média Art du Grand Chalon (EMA Fructidor), cette école, parallèlement aux pratiques en amateur, propose une offre de formation supérieure : le DNA (Diplôme National d’Art, Bac + 3 valant grade Licence) et le DESMA (Diplôme d’Enseignement Supérieur Média et Art, Bac + 5). L’ événement ‘Solstice d’hiver’ était organisé de 17h30 à 20h et un goûter a été offert aux parents et aux participants pour l’occasion.

SBR