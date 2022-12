AVIS DE DECES - Monsieur Georges CHANLIAU

CHAGNY



Mme Annie CHANLIAU,

son épouse ;

Murielle et Gilles CADOUOT, sa fille et son gendre ;

Mathieu CHANLIAU et David MONTENOT, ses petits-fils ;

Monique et Roger LECOMTE, sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Georges CHANLIAU

survenu le 11 décembre 2022 à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 19 décembre 2022 à 15h15 en la salle

omniculte du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres.

Pas de plaque.

Des dons pourront être faits pour la recherche contre le cancer.

Georges repose à la maison funéraire de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée est demandée pour son fils,

Patrick

décédé en 2008.