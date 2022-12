AVIS DE DECES - Madame Simonne GARIEL née CHAUVIÈRE

CHALON-SUR-SAÔNE



Nicole et Marcel MIGNARDOT,

sa fille et son époux ;

Maud et Jonathan LESIEUR,

sa petite-fille et son époux ;

Celian, Alana,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Simonne GARIEL

née CHAUVIÈRE

survenu le 14 décembre

dans sa 103e année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20

décembre 2022 à 10 heures en la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation à Colmar (68).

La famille tient à remercier l'ensemble du personnel soignant de l'EHPAD Korian Bel'Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.