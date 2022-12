A partir de ce soir : 'Chamonix'

Entre pulsions satiriques débridées, burlesque dévastateur et poésie brute, cette opérette de science-fiction signée par Philippe Nicolle et Gabor Rassov, et teintée par l’esprit décalé et poétique de la compagnie, s’annonce follement extravagante !

Après des siècles d’errance dans le cosmos, un vaisseau spatial est contraint de se poser sur une planète apparemment inhabitée. L’équipage, dont les membres ressemblent beaucoup à des humains, y découvre un monde plein de sensations aussi puissantes qu'inconnues… mais ils ne sont pas seuls car, depuis son antre, le vieux Major Burk les surveille.

Entre premier et millième degré, ce spectacle des 26000 pose cette question essentielle : faut-il oui ou non éradiquer l'humanité ? Car si celle-ci a généré des milliards d’imbéciles, Auschwitz et les pantacourts, elle a aussi créé l’amour, la musique et les Apéricubes. En un mot comme en cent, elle a créé Chamonix et son golf dix-huit trous.

MAR 20 DÉC 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

MER 21 DÉC 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

JEU 22 DÉC 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 23 DÉC 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/chamonix-26000-couverts

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage