L’Haltérophilie Musculation Club Chalonnais a tenu son Assemblée Générale

Un club très sérieux qui mérite d’être reconnu !



Le 8 décembre 2022 à 19 h, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’HMCC (Haltérophilie Musculation Club Chalonnais) s’est réunie sous la présidence de Thierry Genieux au siège social du club, rue Général Hoche à Chalon sur Saône. Une quinzaine de personnes étaient présentes face à une tribune composée de son président assisté d’Yves Marmillon (trésorier), de Françoise Cherubini (secrétaire) et de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Dans son rapport moral, le président félicitait tout d’abord Mathieu et Marine pour leur participation et performance au Championnat du Monde «Strongman» à Daytona Beach. Il annonçait qu’une demande au Service des Sports, dirigé par Gilles Vechambre va être faite pour obtenir le local situé à côté de leur salle et permettre ainsi à la Force Athlétique de s’entraîner plus efficacement […] La création d’un logo commun avec le club est en cours de réalisation. Le président précisait que la licence était au prorata des mois d’entraînement à l’HMCC. […] Il confirmait l’achat de matériel soit un tapis de course, un rameur ainsi que deux disques rouges qui sont en cours d’acquisition. Il précisait que le club d’haltérophilie devait s’inscrire en Janvier 2023 à un événement avec Décathlon mais aussi en septembre au Forum des Associations afin de permettre au Club HMCC de se faire connaître dans le bassin chalonnais. L’assemblée apprenait également qu’une compétition et une formation Force Athlétique/ Haltérophilie sont également prévues en janvier au sein de la salle pour la partie compétition et dans une salle à Jean Zay pour la partie formation, écran pour la projection des diverses vidéos […] Il terminait son allocution en remerciant la Municipalité et l’OMS pour l’aide financière qu’ils apportent.



Yves Marmillon présentait quand à lui l’état du bilan financier qui est toujours positif et qui laisse apparaître un bénéfice de 988.97€ au 30 septembre 2022. Bilan financier approuvé à l’unanimité. La subvention municipale était annoncée comme telle : 553.00 € pour 2021 et 553.00 € pour 2022.

La parole était donnée à Jean Luc Durand qui regrettait l’absence du club d’haltérophilie au Forum des Associations et il invitait ces derniers à y participer en 2023. Il précisait qu’une aide pour un moniteur, un arbitre ou un juge dans le cadre d’un stage pouvait être apportée au club et terminait en souhaitant une belle fin d’année à toutes et à tous.

La soirée se terminait par le pot de l’amitié

J.P.B