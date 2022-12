L’Union des Sociétés Musicales et Chorales (USMC) de Chalon sur Saône en assemblée générale ordinaire le 14 décembre 2022.

Le président de l’USMC André Genot a ouvert l’AG qui s’est déroulée à la Maison des Associations de l’Espace Jean Zay à Chalon. Après avoir fait le point sur le nombre de délégués présents des diverses associations,

il a fait son discours de bienvenue et il a remercié de leur présence Pierre Carlot de la municipalité de Chalon et Céline Tinant représentant Steve Paczek président de la CMF 71. Il s’en est suivi de l’approbation des PV de l’AG ordinaire du 22 janvier 2022.

Le secrétaire Patrice Schaal a présenté le rapport d’activités, activités qui ont surtout tourné autour des AG des associations membres, de quelques concerts et de rencontres avec la mairie.

En conclusion, il fait le constat suivant : une reprise généralisée des activités permanentes et extraordinaires dans un contexte toujours assez morose avec des effectifs sensiblement identiques à la période avant Covid (environ 800 musiciens sur le territoire de Chalon), des mouvements au cours de l’été liés à des changements de sites qui ont perturbé les sociétés concernées (tout semble pour l’instant convenir aux besoins) et des productions de qualité avec toujours un déficit de participation du public.

Du point de vue trésorerie, le rapport financier laisse apparaitre un bilan positif à la date du 14 décembre 2022.

Dans son rapport moral le président a fait part de l’entretien qu’il a eu avec Monsieur Ravenet adjoint à la mairie de Chalon. Celui-ci s’est prononcé sur les trois thèmes que l’USMC lui a proposé : le premier, la position du Big Band Chalonnais ; le second, les mouvements de 5 sociétés de notre union jugés par nous comme désordonnés et souvent peu compréhensibles ; le troisième, l’augmentation du montant de la subvention. Certaines réponses seront apportées courant 2023.

Il a rappelé dans sa conclusion les grands objectifs de l’USMC : « L’association a pour objet de regrouper amicalement les sociétés musicales et chorales en vue de la coordination de leurs efforts pour la diffusion et l’enseignement de la musique, de prendre une part active à l’animation de la vie musicale locale, de faciliter la liaison entre la Municipalité et les sociétés affiliées et de faciliter les relations entre le conservatoire national de région et les sociétés affiliées »

Les différents rapports ont été entérinés par l’ensemble des membres présents.

Il restait le gros morceau, si on peut dire, à régler, celui des montants des subventions. Certaines associations ont demandé un montant de subvention moins important ce qui a permis d’attribuer un peu plus à d’autres sans avoir besoin de modifier le montant global. Quelques aides ont aussi été distribuées à partir du coussin, le coussin est une somme dont dispose l’USMC pour aider temporairement une ou plusieurs associations sous forme de prêt.

Après adoption du rapport, il a été procédé à l’élection des membres du CA, tous les membres se sont représentés plus un nouveau. Ils ont été élus à l’unanimité.

Le président a ensuite passé la parole à Céline Tinant de la FMSL et ensuite à Pierre Carlot de la municipalité de Chalon.

Madame Tinant, dans sa prise de parole, a reconnu que l’USMC se portait plutôt bien, comme en attestent les cotisations des adhérents. Elle a rappelé quelques dates à noter dans les agendas comme le congrès de la FMSL à Chalon en 2023. Elle a expliqué le sponsoring du Crédit Mutuel.

Monsieur Carlot représentant le maire a expliqué les modifications dues à l’effet Covid. Il a aussi insisté sur la fermeture à 17h00 des classes qui ne sont plus chauffées après et plus prêtées aux associations. Il est bien conscient du problème que cela crée, une étude est en cours.

L'AG s'est terminée par un petit moment covivial, juste le temps pour pouvoir rentrer suivre la 1/2 finale de coupe du monde de foot.

C.Cléaux