Un peu de neige de Laponie de la part du Père Noël Blanc

Organisé par le Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône dans le cadre du programme «Rêves de Noël» de la Ville, le discours du Père Noël Blanc depuis le toit de la Salle Marcel Sembat est un des temps forts des festivités de fin d'années dans notre ville.

Un Père Noël Blanc attendu comme chaque par de nombreux Chalonnais, Grand Chalonnais et leurs parents venus autour de la salle des fêtes avant d'aller réveillonner.

C'est aussi un moment important pour le vieil homme qui attendait les encouragements des enfants avant de débuter sa grande distribution, la hotte pleine de cadeaux, sillonnant le monde dans son grand traîneau tiré par ses neuf rennes.

Mais avant l'arrivée tant attendue du barbu préféré des tout-petits, Sébastien Mercey, le président du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, a pris la parole pour dire quelques mots à propos des événements organisés par le Comité.

C'est aux alentours de 18 heures que le Père Noël Blanc est apparu sur le toit de la Salle Marcel Sembat dans une haie de fontaines étincelantes, provoquant l'émerveillement de nos charmantes petites têtes blondes.

Et après son discours dans lequel il enjoignait les enfants à continuer d'être sages, le Père Noël a offert un peu de neige de sa Laponie pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Et dans l'assistance, on retrouvait Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, Isabelle Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Laurence Friez, conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers de l'ouest chalonnais, Serge Rosinoff, conseiller chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Adélaïde Deléglise, 1ère vice-reine de Carnaval de Chalon-sur-Saöne et reine de Saint-Rémy 2022, et Honorine Vincent, 2ème vice-reine du Carnaval de Chalon-sur-Saöne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati