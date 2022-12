Du côté du Creusot, un fidèle d'info-chalon nous adresse ses photos du jardin

Voici quelques photos des hôtes ayant fréquenté la mangeoire aux oiseaux en ce Noël 2022... pic épeiche, mésange à longues queues, mésange bleue, sitelle torchepot chez Jacques du côté du Creusot... Et c'est plutôt sympa de nous adresser de tels clichés à l'heure où on s'interroge toujours plus sur la diversité des espèces dans nos jardins ! Bravo !

