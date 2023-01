Indemnité carburant de 100 euros : comment faire la demande à partir du 16 janvier ?

La fin de la ristourne à la pompe depuis le 1er janvier ne vous aura sans doute pas échappée. C'est désormais un autre dispositif qui entre en vigueur à destination exclusivement des travailleurs les plus modestes soit près de 10 millions de personnes. Une indemnité de 100 euros est réservée et versée directement sur le compte bancaire.Le texte précise que la demande d’indemnité pourra être « formulée entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023 par voie dématérialisée à l’aide d’un formulaire mis spécifiquement à la disposition des demandeurs sur le site impots.gouv.fr.

Précision utile, cette aide concerne aussi les deux roues.