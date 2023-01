Téléthon Chalon remet une somme de 15 192 euros à l’A.F.M

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 6 janvier, à 17 heures, dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône avait lieu la cérémonie de la remise officielle du chèque de la collecte des dons des deux journées organisées par Téléthon Chalon à l'A.F.M ((Association Française contre les Myopathies)

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’ Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal, chargé de mission des associations, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, de Françoise Vaillant, Conseillère Municipale, chargée de mission à la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Michel Camus responsable Téléthon de l’AFM (Association Française contre les Myopathies) chargé de la partie Ouest du département de la Saône-et-Loire, de Gilles Badey, coordinateur du déroulement du téléthon entre l’O.M.S et le GRS (Retraite sportive), de Guy Aladame, Président de la Retraite Sportive, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, Vice-président du l’O.M.S… et de nombreux présidents d’association et sponsors.

Extrait du discours de Thierry Thevenet, président de l’O.M.S : « C’est avec une grande joie que nous sommes réunis ce jour, ici même en Mairie de Chalon-sur-Saône, afin de procéder à la remise officielle du chèque marquant la collecte chalonnaise pour le téléthon 2022. Une fois de plus, grâce à l’engagement de chacun de vous, grâce au soutien de nos collectivités, ce téléthon 2022 a été une totale réussite pour nous, organisateurs. Le défi que nous nous étions imposés n’était pas évident à réaliser car nous changions de date, de lieu, de modeler d’organisation … tout était à construire. Mais relevé un défi est une marque chalonnaise, et l’ensemble des associations chalonnaises sportives et culturelles qui avaient adhéré au projet sont fières de l’avoir réussi. Encore un immense merci à tous les services de la ville de Chalon et du Grand Chalon qui nous ont accompagné, merci à tous les bénévoles engagés sur tous les fronts de cette belle organisation, merci à nos deux supers parrains, merci à l’ensemble des organisateurs pour l’énorme travail réalisé avec un merci spécial à Sophie Blondeau, secrétaire de l’O.M.S et à Gilles Badet, le coordinateur Téléthon 2022. La somme récoltée est belle et nous pouvons dire que le défi 2022 a été plus que réalisé. Nous sommes tous très fiers du résultat, fiers de nos associations et de leurs bénévoles et fiers d’être chalonnais. Meilleurs vœux à tous pour l’année 2023 et vive le téléthon 2023 ! ».

Extrait du discours de Michel Camus : « Au départ, une volonté farouche de vouloir guérir nos enfants, nos proches atteints de maladies génétiques rares inconnues et incurables. Impossibles à soigner ? Non ! Parce que la fatalité n’était pas dans notre ADN de parents nous avons relevé des défis sans précédent dans la recherche scientifique et médicale comme dans l’accompagnement des malades. Nous avons fait le choix de la génétique puis de la thérapie génique à une époque où nous étions seuls à y croire mais nous n’avons rien lâché et aujourd’hui de maladies méconnues, nous sommes passés à des premières maladies vaincues. Une véritable révolution de la médecine est en marche qui change le monde des maladies rares et pas seulement. Nous n’avons rien lâché pour faire reconnaître la citoyenneté pleine et entière des personnes malades et en situation de handicap. Aujourd’hui, la vie des malades a changé. Désormais, acteurs de leur vie, ils bénéficient de nouveaux droits, de diagnostics, de parcours de soins adaptés et pour certains de premiers traitements. Nous y avons cru et pas à pas les obstacles ont cédé et les premières victoires sont là !Plus que jamais, il faut continuer à innover pour multiplier les victoires. Alors merci à tous pour votre mobilisation ! ». Il remerciait ensuite tous les organisateurs et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite sur deux jours de cette manifestation et tous les donateurs qui ont apporté leur contribution à l’action pour le téléthon.

