Une station de lavage de véhicules «  high tech » à Champforgeuil.

Vous ne pouvez pas ne pas la remarquer cette nouvelle station de lavage de véhicules à l’entrée de la zone d’activités des Blettrys à Champforgeuil. Ses couleurs orangées certes, mais aussi et surtout son originalité, unique dans la Région fait qu’elle est exclusive. Elle comporte deux postes de lavage de voitures et petits utilitaires sans les habituels rouleaux latéraux ou brosses pour les jantes et roues, mais aussi un poste de lavage au jet pour les véhicules utilitaires ou les camping-cars permettant un lavage du toit plus facile grâce à une passerelle .

C’est en cela que la station est originale et surtout « high tech » aux niveaux des postes de lavage, puisque que ce sont des jets réglés en puissance et en distance qui font le travail de lavage et de rinçage des véhicules avec deux portiques mobiles. Pas besoin de rabattre les rétroviseurs ou les antennes, pour cela il suffit de placer son véhicule en suivant les instructions ( en ayant pris soin de bien fermer les glaces et portières) et laisser faire la machine en fonction de l’un des quatre programmes proposés aux tarifs de 8, 10, 12 ou 16 €.

Quatre programmes qui vont d’un lavage simple et très rapide à un lavage complet de la caisse, des roues, du châssis avec aspersion préalable d’un produit démoustiquant, puis d’un produit lavant et pour finaliser et éviter un séchage une projection d’eau déminéralisée évitant les traces résiduelles habituelles, sans oublier la cire.

Au préalable vous devez bien évidemment régler à une borne de paiement et vous avez le choix du mode paiement en achetant des jetons, en monnaie ou par carte bancaire sans contact, ou encore en achetant un badge permettant plusieurs lavage ou services tels le nettoyage intérieur par soufflage et aspiration.

Autre originalité vous pouvez obtenir une facturation des lavages, depuis la borne de paiement, cela pour les entreprises, commerces ou professions assujetties à la TVA ou non. Une station de lavage avant-gardiste qui mérite d’être vue, mais surtout de la pratiquer car le résultat est évident. Un bel investissement dans un secteur facile d’accès à la sortie de Champforgeuil, à droite ( ou gauche) aux feux tricolores pour entrer dans la zone des Blettrys.

JC Reynaud