RETRAITES - Cité Scolaire Henri Vincent - le personnel annonce déjà la couleur

Les personnels de la cité scolaire Vincenot réunis, ce mardi 10 janvier, ont discuté du projet de ‘réforme’ des retraites du gouvernement Macron.

Les personnels rappellent leur attachement au système par répartition entre les générations qui fonctionne bien avec 900 millions d’€ d’excédent en 2021 et 3,2 milliards d’€ d’excédent en 2022 *.

D’ores et déjà les personnels sont opposés à tout allongement de la durée du temps de travail et d’un report de plusieurs années pour faire valoir ses droits à la retraite. 62 ans, c’est déjà trop quand on sait que l’espérance de vie en bonne santé en 2020 est de 64,4 ans pour les hommes et de 65,9 ans pour les femmes**.

Les personnels de la cité scolaire Vincenot participeront à faire échouer la régression qui s’annonce et qui va à l’encontre du monde du travail dans son ensemble.

Les personnels sauront se mobiliser comme cela a été fait avec succès lors de l’hiver 2019/2020 pour faire échec au précédent projet (‘réforme par points’).

à Louhans, le 10/01/2023

*chiffres extraits du rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR), Septembre 2022

** Etudes & Résultats, octobre 2021 (n°1213), Direction de la Recherche, des Etudes et de l’Evaluation et des Statistiques (DREES)