Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Découvrez l’univers du salon de coiffure « Lady Barber Beautiful Afro-Américain »

Le clin d’œil info-chalon.com

Ouvert depuis le mercredi 11 janvier, un nouveau salon de coiffure mixte et barbier à la fois, le Lady Barber Beautiful Afro-Américain a ouvert ses portes 17 rue Pasteur à Chalon-sur-Saône.

Dans ce salon très bien agencé Karima Meunier et ses employées, maitres coiffeurs et barbiers visagistes, sauront vous proposer des coupes, tresses et tissages adaptées à la forme de votre visage, tout en utilisant la marque ‘Presslon’.

Ce salon de coiffure hommes/femmes est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures (téléphone 03 45 51 08 47).

J.P.B.