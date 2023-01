"NON ! La réforme des retraites n'est pas juste pour les femmes" dénonce Femmes Solidaires Saône et Loire

Le comité de Saône et Loire appelle à la mobilisation jeudi prochain à Chalon-sur-Saône, Mâcon et Montceau les Mines.

Une réforme qui touchera plus les femmes : chaque fois que l’on repousse la durée de cotisation requise, elle est toujours moins atteignable pour les femmes

Les femmes rencontrent plus de freins et de difficulté à valider une carrière complète : la charge de la famille, le temps partiel subis (En 2020, 26 % des femmes salariées à temps partiel le sont pour s’occuper de leurs enfants ou d’une personne dépendante), la probabilité de devenir aidant pour un proche en perte d’autonomie (60% des proches aidants sont des femmes), tous ces évènements sont autant de moments venant impacter la carrière professionnelle des femmes.

Les femmes ont donc des carrières plus facilement fragmentées que les hommes.

Contrairement à ce que se borne à répéter le gouvernement, la réforme des retraites ne sera pas plus juste pour les femmes. Non seulement elle ne propose rien pour réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes, mais en plus, elle risque de les creuser en allongeant la durée de cotisations. Selon la moyenne de liquidation de leurs droits à la retraite et en cas de passage de l’âge de départ de 62 à 64 ans, une femme née en 1975 devra travailler, en moyenne, 19,2 mois supplémentaires alors qu’un homme, né la même année, verra son temps de travail augmenter, en moyenne, de 15,7 mois. (Source : Conseil d’Orientation des Retraites, DREES)

Ce Mardi 10 Janvier, jour de la présentation du projet de loi remanié, repoussant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, les féministes n’ont toujours pas été entendues. Malgré quelques annonces favorables, économistes, syndicats et militantes dénoncent une réforme qui, non seulement ne répond pas aux inégalités femmes-hommes, mais risque de les creuser.

Les femmes qui sont le plus concernées par les carrières hachées verront donc mécaniquement baisser le montant de leurs pensions et/ou devront partir plus tard à la retraite.

Dire que la reforme serait féministe est complètement indécent ! La retraite des femmes est de 40% inférieure a celle des hommes !

Le report de l'âge légal pénalise les femmes les plus pauvres.

QUID de la pénibilité des métiers féminins qui, déjà, est peu prise en compte dans le système actuel des retraites.

On pense aux charges associées aux métiers masculins mais on oublie la pénibilité des charges pour les femmes travaillant dans les Commerces, les Ehpads , les postes dans les Usines ; etc...

On s'est focalisé sur les violences faites aux femmes mais on oublie les violences économiques qui sont également très fortes .

Car chaque fois que l’on repousse la durée de cotisation requise, elle est toujours moins atteignable pour les femmes, notamment par l’absence de mise en place par les employeurs de l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes au travail.

Les femmes vont sortir perdantes de cette nouvelle réforme des retraites !!! Nous comptons sur vous pour aller manifester, car l'enjeu est important.

Chalon sur Saône – 14H30 – Maison des Syndicats Mâcon – 14H30 – Maison des Syndicats Montceau les Mines - 14H30 - Esplanade de la Mairie