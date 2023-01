Retour en images sur le repas-choucroute de l'Union des comités de quartier

Animé par l'orchestre Domino, ce repas-choucroute fut aussi l'occasion pour Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, de présenter Patrick Labassé, le tout nouveau président du comité de quartier Saint-Vincent laissé en suspens depuis des années.

Si seulement 320 personnes ont pu profiter de cet après-midi festif, c'est parce que c'était la jauge maximale. Le président de l'Union des comités de quartier s'excuse auprès des Chalonnais et Grand Chalonnais désireux elles aussi d'en être et qui se sont vu opposer un refus.

En voici le menu :

Apéritif

Terrine de lapin aux pistaches

Coq au vin

Fromages

Saint-Marcelin et Comté

Dessert

Jour et nuit et coulis de vanille

Café

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati