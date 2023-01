"Aménager une piste cyclable en zone inondable, pas vraiment une bonne idée"

En 2017, le Grand Chalon inaugurait la passerelle entre Lux et Saint Rémy :

depuis son ouverture, combien le manque de réflexion et d'anticipation a t il coûté aux habitants du Grand Chalon ?

6 ans plus tard, le constat est sans appel !

En effet, cette piste cyclable présente chaque année les fissures d'un glissement de terrain.

Donc bien évidemment tous les ans, elle doit être fermée quelques mois pour être rénovée, ce qui oblige les usagers, cyclistes ou non, à emprunter un chemin beaucoup moins adapté et pas toujours bien signalé. Les derniers travaux de rénovation se sont terminés il y a moins de 6 mois.

Ce dimanche 8 Janvier 2023, elle présente déjà les signes d'un glissement de terrain !

Depuis son ouverture, ces fermetures pour travaux représentent entre 35% et 45% du temps !

Ces travaux ont un coût pour les finances de l'agglomération : cet argent utilisé pour un ouvrage obsolète avant même son ouverture devrait être utilisé pour d'autres dépenses.

Les tarifs des carburants ne sont plus stables, nos dépenses augmentent pour l'alimentation et l'énergie et on ne peut pas dire que le gouvernement et sa troupe de marionettes à l'assemblée possèdent les compétences ni la volonté nécessaire pour résoudre ces problèmes.

Face à cette faillite gouvernementale, il appartient aux communes et aux communautés de communes de faire le maximum pour améliorer les conditions de vie des habitants.

Le transport représente une part non négligeable dans notre budget à tous et nos communes se doivent d'agir dans ce sens.

Chez nous, ce n'est pas le cas !

Les travaux d'aménagement des quais de Saône démontrent l'incapacité des droites à remplir cette mission. En effet l'argument mis en avant est systématiquement le tourisme : travaux pour mieux accueillir les croisiéristes, rénovation des quais pour leur aménager un petit parcours touristiques etc.

Bien sûr il faut les accueillir dans les meilleures conditions et donner une bonne image de notre ville : mais cela ne doit pas se faire au détriment des habitants.

Quand certaines communes font le choix de la gratuité et de l'amélioration de l'offre des transports, ici c'est la dégradation de l'offre et l’augmentation du prix.

Des dépenses exhorbitantes pour l’accueil des touristes au détriment de ceux qui font vivre notre bassin de vie : telle est la politique de la droite chalonnaise.

Cette double punition n'est plus acceptable et il est temps d'entamer une réflexion citoyenne sur nos transports car c'est un des rares leviers qui restent aux communes pour améliorer la qualité de vie de ses habitants.



Brice LAREPE

Pour le groupe Chalon l’Insoumise