On a fêté les rois à la Boule d’Or Chalonnaise

Les élus répondent présents !

Jeudi 19 janvier, à partir de 17 heures, dans la petite salle du Clos Bourguignon à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie des vœux autour de la galette des rois organisée par le club de boules lyonnaises de « La Boule d’Or Chalonnaise ».

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sport au Grand Chalon, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, des conseillers municipaux chargés de mission, Serge Rosinoff en charge de la mémoire et du monde patriotique, de Monique Brédoire, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, de Georges Debrosse, Président de la Boule d’Or Chalonnaise, de tous les membres du bureau et adhérents ainsi que leurs épouses….

Une cérémonie placée par le Président du club de la Boule d’Or Chalonnaise, sous le signe de la présentation des vœux et de remerciements à la Municipalité, au Grand Chalon et à l’O.M.S pour leur soutien à l’association bouliste.

Extrait du discours de Dominique Melin : « Je souhaite à tous une belle année sportive bien entendu à la Boule d’Or Chalonnaise, à nos amis suisses car on a eu l’occasion de les recevoir et ils étaient forts sympathiques et on vous souhaite une bonne année 2023. Merci de nous avoir invité, c’est toujours un plaisir d’être parmi vous ! ».

Extrait du discours de Jean Luc Durand : « Sachez que ce n’est jamais une contrainte de venir vers vous, alors bonne année à tous et vous pouvez compter sur notre présence pour la venue de nos amis suisses ! ».

Extrait du discours de Gilles Platret : « Merci Monsieur le président de votre invitation. Je suis très heureux de retrouver toute l’équipe ! Cela sera pour vous, je le sais, une grande année de compétition et d’amitié et je souhaite qu’elle soit un petit peu plus tranquille que celle de l’année dernière car elle avait été éprouvante pour vous (décès du Président Bruno Girard). Je le sais aussi car il y a eu des moments de joie mais il y a eu aussi des moments de douleurs, des moments que l’on vit ensemble et que l’on a partagé avec vous. On a eu l’occasion de se retrouver sur le terrain pour une belle cérémonie d’hommage et cela reste un excellent souvenir. C’était un hommage mérité et c’était aussi une façon de rassembler tous les clubs autour de souvenirs partagés et de la reconnaissance de ce qui avait été fait et en même temps, une belle façon de se projeter vers l’avenir […] On a eu aussi l’occasion de passer l’année dernière un heureux moment avec une belle entame de réception avec nos amis suisses et je sais que les choses se préparent également pour cette année. Sachez une chose, c’est que l’on est tout à fait d’accord pour vous accueillir à nouveau et je sais que nos amis suisses avaient été favorablement impressionnés par la qualité de notre accueil, c’est d’ailleurs notre réputation à Chalon de bien accueillir, il faut donc que l’on tienne cette réputation. Vous serez donc les bienvenus avec la délégation suisse cette année au Salon d’Honneur quand le moment sera venu. Nous avons la chance d’avoir un magnifique Hôtel de Ville et c’est aussi pour recevoir les gens, une marque d’amitié qu’on leur fait ! On vous recevra donc tous au Salon d’Honneur pour passer un moment agréable et pour cela on reste à vos côtés […] Merci de contribuer à la vitalité de Chalon […] A ce titre là, on est contents de vous voir sur le terrain organiser ce type d’événement qui fait vivre et rayonner notre ville ! Alors merci à vous et belle année 2023 ! ».

S’en suivait le pot de l’amitié et le partage de la galette des rois avec un petit clin d’œil pour le roi Thierry Thevenet.

Le photoreportage info-chalon.com.

J.P.B