70 donneurs à la collecte de sang de ce vendredi à Oslon

Et on peut dire que la générosité a été de mise puisque ce sont 70 personnes qui se sont présentées pour donner leur sang.

Parmi elles, 4 nouveaux donneurs à l’image de Joanne, 27 ans, qui venait donner pour la toute première fois : « J’avoue que j’avais un peu peur des aiguilles auparavant. Et puis finalement j’ai eu besoin de faire beaucoup de prises de sang dernièrement et je me suis alors dis que c’était le moment de le faire » a t-elle confié à Info Chalon.

C’est accompagnée de sa colocataire, toutes deux domiciliées à Saint-Marcel, que la jeune femme a fait preuve de cet élan de générosité ce vendredi.



Info Chalon a également pu assister à deux derniers dons lors de cette collecte oslonnaise.

C’est ainsi que Gérard de Chatenoy en Bresse et Gérard de Saint-Marcel, fidèles donneurs de l’amicale, qui auront tous deux 71 ans* en 2023, ont donné pour la toute dernière fois ce vendredi.

Le premier, retraité de la SNCF qui donne depuis 2002, a donc réalisé son 64ème don.

Le second, commercial à la retraite mais encore en activité, a profité d’un week-end de repos pour venir faire son dernier don : « je suis conducteur de car de tourisme et je vais énormément travailler ces prochains mois d’ici mon 71 ème anniversaire donc j’ai profité d’un week-end de repos pour venir donner pour la toute dernière fois » a t-il expliqué à Info Chalon.



Et puis, parmi tous ces généreux donneurs, il y avait aussi des personnes bien connues de l’amicale comme Gildas, technicien de maintenance à la retraite, domicilié à Saint-Marcel, qui réalisait ce jour son 66 ème don : « Dès que je peux, je donne. Et je préfère venir aux collectes de l’amicale où l’ambiance est toujours bonne et où l’on est toujours bien accueillis ».

Et derrière ce chaleureux accueil, se cachent Martine Géniaux, présidente de l’amicale depuis 3 ans et les 25 bénévoles qui œuvrent toute l’année pour le bon déroulement de ces collectes.

Chacun à son poste, c’est avec le sourire que tous s’occupent des donneurs avec beaucoup d’attention.

A l’image de Gilles, « tablier » de l’amicale qui concocte le repas du soir pour les donneurs tardifs. Info Chalon a pu le rencontrer derrière ses fourneaux avec au menu de ce vendredi soir : ses fameuses lasagnes.

« Depuis que je suis en retraite, j’ai ressenti le besoin de m’investir dans la vie associative. J’ai une formation initiale de boucher et j’ai été responsable des achats pendant une vingtaine d’années donc je mets à profit mes compétences au service de l’amicale avec plaisir ! » a t-il ainsi déclaré.



Ce vendredi, c’était aussi l’occasion pour Martine et Pascale de venir découvrir le fonctionnement de l’association. En effet, les deux meilleures amies, s’étaient promis qu’au moment de leur retraite, elles s’investiraient dans une bonne cause : « on est de Saint-Marcel toutes les deux donc on tenait à intégrer une association de notre commune » a indiqué Pascale.

« Finalement, je ne suis pas encore retraitée car je travaille à mon compte, mais Pascale va prendre sa retraite d’ici quelques semaines donc je vais m’engager en même temps qu’elle ! » a précisé Martine.

Les deux amies seront instituées à la prochaine assemblée générale qui aura lieue le 17 février prochain.

Le prochain rendez-vous de collecte pour l’amicale du don du sang se déroulera le 17 mars prochain au sein de la toute nouvelle salle Alfred Jarreau à Saint-Marcel.

Amandine Cerrone.

*L’âge limite pour donner son sang est fixée à 71 ans.