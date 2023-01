CARNET ROSE - Bienvenue à Apolline

Apolline FAUCONNIER est née le 19 janvier à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Donatien, 3 ans 1/2, de Justine BONNARD et Emilien FAUCONNIER. La maman est aide-soignante et le papa est propriétaire de la boutique Game Ever, rue aux Fèvres à Chalon. La petite famille réside à Saint-Loup de Varennes.