C’est parti pour la 10e édition de la Nuit des Conservatoires !

Beaucoup de monde déjà à l’ouverture de cette Nuit des Conservatoires qui promet de belles découvertes et de belles surprises !

Edition de reprise après deux années bouleversées par la crise de la Covid-19 mais aussi édition anniversaire puisque la Nuit des Conservatoires, créée à Chalon-sur-Saône, souffle cette année ses 10 bougies.

Cet événement, d’envergure nationale, est l’occasion de découvrir toutes les disciplines enseignées au sein d’un conservatoire et celui du Grand Chalon nous propose jusque tard dans la soirée un programme qui ravira autant les curieux que le public expert.

Pour débuter la soirée, info-chalon est parti à la rencontre : LES SECRETS DU SON guitares classique et flamenca avec Martin Ackerman et Jean-Baptiste Schiavone ; TRAVAIL CHOREGRAPHIQUE Danse Jazz 2e cycle 3e &4e année de Stéphanie Freyert ; TRAVAIL CHOREGRAPHIQUE Danse contemporaine 2e cycle 4e année de Lysiane Magnet ; MAMAN, PAPA, BEBE… Massage sonore univers poétique pour entourer l’enfant avec Claire Bruneau et les musiciens intervenants en milieu scolaire ; impromptu dans le hall du Conservatoire.

Découvrez tout le programme : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/la-nuit-des-conservatoires

SBR