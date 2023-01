AVIS DE DECES - Madame Jeanne CALLET née FERRATON

SAINT-RÉMY - SAINT-ETIENNE (LOIRE)



Cécile et Pierre JACOB, Anne CALLET et Michel son compagnon, ses enfants ;

Bénédicte et Akram KASHEE, ses petits-enfants ;

Azad et Nour KASHEE,

ses arrière-petits-fils ;

les familles FERRATON et CALLET, parents et amis, vous font part du décès de

Madame Jeanne CALLET

née FERRATON

survenu à l'âge de 96 ans.

La bénédiction religieuse se déroulera le mardi 31 janvier 2023, à 10 heures, en l'église du Bourg de Saint-Rémy.