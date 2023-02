L'expérience de SaôneOr, "une exemplarité en terme de réindustrialisation" des Territoires assure Roland Lescure

L'annonce de l'implantation du premier gros site de production industrielle ITEN est venue donner un coup d'accélarateur à la zone industrielle SaôneOr. Les 5 hectares réservés pour le futur géant mondial de la batterie ont suscité une forme d'intérêt pour les services de Bercy, qui fond de la réindustrialisation une priorité nationale. Nommé il y a quelques mois à la tête du ministère de l'industrie, Roland Lescure, a eu à coeur de parcourir sur le terrain, des exemples de réussite réindustrielle, et SaôneOr fait parti des exemples à la matière.

Inscription au sein de "territoires d'industrie", levage de toutes les contraintes techniques et administratives, maîtrise du foncier, raccordement routier et autoroutier, tous les points qui font l'attrait de SaôneOr ont été mentionnés par Sébastien Martin, au cours de cette visite, en bus sur la zone industrielle Nord.

Après le traumatisme Kodak, accompagné de Dominique Juillot, ancien président de l'agglomération, qui avait du se pencher sur le dossier de l'après-Kodak, Sébastien Martin a souligné que les emplois industriels étaient désormais compensés sur la zone. Et que d'autres arrivent avec les lancements des travaux de Vicky Foods, géant agro-alimentaire espagnol, d'ici quelques semaines mais aussi les projets d'extension de SGT-SGR avec ses préformes en plastique.

La création du demi-échangeur autoroutier dont le début des travaux est annoncé également, devrait achever le tout.

Roland Lescure s'est dit enthousiasmé devant la réussite industrielle chalonnaise, et entend bien s'appuyer sur cet exemple pour définir des modèles à l'échelle nationale.

Fabien Gaben, patron d'ITEN, star du jour

Le Grand Chalon a sollicité pour l'occasion, le grand patron d'ITEN, afin qu'il soit de la partie, en présence du Ministre de l'industrie. Un exercice auquel s'est plié avec grand bonheur Fabien Gaben. Il est venu expliquer les conditions fixées dans la recherche du site industriel, "à deux heures maximum de Dardilly dans le Rhône", "avec des contraintes adminsitratives levées permettant de mieux maîtriser les calendriers de développement". Fabien Gaben, passé par Usinor et Dassault, a salué les réussites industrielles françaises, "l'industrie m'a tant donné que c'est un juste retour". Pour rappel, les batteries céramiques qui surgiront de l'usine ITEN sont une vraie révolution technique, d'autant plus que les fameuses piles boutons, consommées à raison de 700 millions/an sur le seul marché francophone, devront sortir des rangs d'ici peu. Plus légère, plus efficace, plus rentable, les batteries d'ITEN 100 % française constituent une "vraie révolution industrielle". L'usine de Chalon devrait produire à terme près de 100 millions d'unité par an avec à clé, une dizaine de lignes de production, embauchant chacune une centaine de personnes. De là, à imaginer le même parcours industriel que celui de Kodak...

L.G