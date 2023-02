Lancement de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Chalonnais

La CPTS du Chalonnais : un avenir en construction

Suite à une première réunion d’information à destination de tous les profesionnels de santé du territoire le 27 juin 2022, la CPTS du Chalonnais s’officialise le 30 janvier 2023 en présence de son bureau fondateur présidé par Nathalie BESSARD, Cédric LAPERTEAUX (délégué territorial de Saône-et-Loire pour l’ARS), Patricia COURTIAL (Directrice de la CPAM 71), Sébastien MARTIN (Président du Grand Chalon) et de plus de 200 professionnels locaux. Elle fait suite à la CPTS de la Communauté Urbaine Creusot Montceau validée en octobre 2022, celle de la Bresse Bourguignone et la CPTS du Tournugeois en construction.

La présentation des missions et du fonctionnement de la CPTS du Chalonnais s’est suivie par un appel à mobilisation des professsionnels souhaitant s’intégrer dans la démarche. Les volontaires se réuniront, par la suite, en groupes de travail afin d’élaborer un projet de santé, seconde étape nécessaire dans le processus de validation.

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) : son rôle

Issue de la loi Touraine de 2016, la CPTS est une organisation conçue autour d’un projet de santé et à l’initiative des acteurs de santé sur un territoire donné. De forme associative, elle est composée de professionnels comme d’établissements de santé et d’acteurs médico-sociaux et sociaux. Son organisation souple, à la main des profesionnels eux-mêmes, doit faciliter leurs échanges et leur coordinnation autour de missions variées et selon les besoins du territoire : amélioration de l'accès aux soins, organisation de parcours pluri professionnels autour du patient, actions de prévention, réponse en cas de crise sanitaire...

Une fois labellisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Assurance , elles sont accompagnées par ces dernière et l’Assurance maladie. L’objectif de couvrir l’ensemble du territoire français en CPTS d’ici fin 2023 a été fixé par le Gouvernement.

Une dynamique partenariale que souhaite soutenir le Grand Chalon

S’inscrivant pleinement dans la stratégie portée par l’agglomération depuis plusieurs années en matirère de santé, le Grand Chalon souhaite faciliter et accompagner la structuration de cette dynamique qui sera in fine favorable à la prise en charge et au suivi des patients du territoire, son attractivité vis-à-vis de nouveaux hbitants et praticiens et ainsi, à la lutte contre la désertification médicale.

Les profesionnels des communes de Saint-Loup-Géanges et de Demigny étant déjà intégrés à la CPTS du Sud Côte d’Or, les 49 autres communes de l’agglomération sont concernées par la CPTS du Chalonnais.

Porteur d’un schéma directeur en santé, le Grand Chalon s’engage depuis plusieurs années aux côtés de nombreux partenaires en faveur de la santé mentale, de la prévention des maladies et de l’accès aux soins. Porteur d’un Contrat local de Santé avec l’ARS, il est à l’initiative de nombreux programmes de prévention (dépistages gratuits, aides aux aidants...) et a contribué aux côtés du Département de Saône-et-Loire à la création de 5 Maisons de santé pluridisciplinaires, d’un centre de santé et de ses antennes ainsi que l’installation de professionnels en exercice regroupé ou individuel.

Ce lundi soir, sur le potentiel de 600 professionnels de santé composant les 90 communes visées par la CPTS du Chalonnais, une centaine de professionnels ont pris leur adhésion à l'association. Un démarrage sur les chapeaux de roues..

Photos LG - @Info-chalon.com