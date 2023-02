'Le Firmament' à l'Espace des Arts, c'est encore ce soir !

En 1759 en Angleterre, une jeune domestique dont la vie n’a été que pauvreté et corvées risque la pendaison pour le meurtre particulièrement violent d’une fillette, enfant d’une puissante famille de notables d’une petite ville de province. C’est face à un jury composé de douze femmes que sont jugés cette jeune femme et son amant. Alors qu’une foule s’insurge et réclame une sévère condamnation sous les fenêtres du tribunal, elles débattent et luttent, aux prises avec leur nouvelle autorité éphémère, sous le seul regard d’un homme de justice qui n’a ni le droit d’intervenir ni même de parler.

Entre anecdotes et débats sur la politique du pays, se règlent des querelles de village et des conflits de classes dans une écriture empreinte de brutalité, de suspens, d’humour et de modernité.

VEN 3 FÉV 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/le-firmament

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Victor Tonelli