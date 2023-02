Orientation post Bac, les anciens élèves témoignent lors du Forum organisé par le lycée agricole de Fontaines.

Les élèves de terminale ont ou vont faire leurs choix d’orientation, d'autres élèves comme ceux en 1ère et en 2nde peuvent aussi commencer à s'interroger sur les orientations possibles après le Bac.

Pour les aider dans leurs choix et leur apporter le plus d’informations possibles, Alexane Bernard Chargée d'ingénierie de formations, Sandrine Sanchez et Géraldine Sarron CPE du l'EPLEFPA, avaient organisé un forum avec la participation d’anciens élèves qui ont, pour certains, rejoint la vie active après le BAC et pour d’autres ont poursuivi des études supérieures. Leurs expériences, leurs acquis et leurs choix ont été à même de répondre à leurs questionnements et permis aux indécis, à ceux qui n’ont pas encore d’idées précises sur leur devenir, d’avoir une bonne approche sur les débouchés professionnels ou les études à entreprendre après le Bac.

Lors de ce forum, l’agriculture, la viticulture, la forêt, le commerce, l’agroalimentaire, l’aménagement paysager, le tourisme, le secteur sanitaire-médical, l’électronique, la communication, l’armée, étaient les domaines représentés. Une trentaine d’anciens élèves, ayant arpenté la cour du Lycée, avait répondu présent à ce Nième forum pour rencontrer les 250 élèves.

Toutes les options proposées par le Lycée peuvent parfois amener certains élèves à des parcours atypiques, par exemple Emilien Perrousset après son Bac S ira jusqu’au Master en agronomie pour aujourd’hui être viticulteur, Emie Debuière son Bac STAV en poche en 2022 prépare son engagement dans la marine nationale, Mathilde Bosson titulaire d’un Bac STAV AM travaille depuis 2016 comme chargée de communication et relations publiques dans un centre culturel, Sophie Balland de la filière générale Bac S est Technico commerciale alimentation animale monogastrique, Emma Journet Bac S fit un parcours Kiné, pour Gabrielle Joly son Bac STAV PA et titulaire d’une licence pro Agriculture durabilité et nouvelles technologies a passé un CAP de boulanger pour travailler dans le cadre familial agricole et vendre du pain en filière courte.

Ce forum est important et montre bien la diversité des possibilités offertes aux élèves pour leur parcours post Bac.

C.Cléaux