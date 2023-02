De beaux résultats pour Chalon Fémina aux Championnats Départementaux de gymnastique artistique féminine

Le clin d’œil info-chalon

Les jeunes gymnastes de Chalon Fémina ont su porter haut les couleurs de leur club lors des derniers championnats départementaux de gymnastique qui se sont déroulés sur deux week-ends.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier ont eu lieu les championnats par équipe à Paray-le-Monial :

L’équipe des poussines performance composée de Lyah, Inaya, Adèle et Julia a ouvert le bal avec une très jolie troisième place sur onze équipes engagées.

Ce sont ensuite Margaux, Louise, Candice et Elisa qui se sont illustrées en catégorie ‘Fédérale A 12-15 ans’, en montant sur la troisième place du podium.

Le dimanche a commencé avec une très belle deuxième place de Louane, Céleste, Lilly-Rose, Manon et Justine en catégorie ‘Fédéral A 14 ans et +’.

Les deux équipes de ‘Fédéral A 10-11 ans’ ont obtenu les troisièmes et quatrièmes places : médaille de bronze pour Léonie, Clara P, Louise C, Louise D et Mellina (quatrième place pour Camille C, Clara LZ, Elia, Ana et Camille H).

Le week-end s’est terminé sur une très belle performance des équipes ‘Fédéral A 10-13 ans’ puisque les deux équipes terminent premières et deuxièmes : médaille d’or pour Lucie, Philomène, Suzie, Alyssia et Sara et médaille d’argent pour Kalya, Lina, Marwa et Evélie).

Samedi 4 et dimanche 5 février, les championnats départementaux individuels ont eu lieu à Sanvignes-les-mines.

Voici les résultats :

Performance 8 ans : Inaya 5ème.

Performance 9 ans : Adèle 15ème, Julia 16ème, Liah forfait.

Fédéral A 10 ans : Léonie 3ème, Elia 4ème, Louise C

Fédéral A 11 ans : Camille H 4ème, Louise D 5ème, Camille C 6ème, Clara LZ 10ème, Ana 12ème, Clara P , Mellina

Fédéral A 12 ans : Lucie 1ère, Alyssia 2ème, Lyna 4ème, Sara 7ème, Marwa 13ème.

Fédéral A 13 ans : Philomène 1ère, Suzie 3ème

Fédéral A 14 ans : Elisa 1ère, Manon 4ème, Candice 8ème, Margaux 12ème

Fédéral A 15 ans : Louane 3ème, Louise 14ème

Fédéral A 16 ans : Lilly-Rose 2ème

Fédéral A 18 et + : Justine 2ème

La prochaine étape se déroulera lors de championnats inter-départementaux :

- fédéral A: Par équipe les 4-5 mars à Sanvignes et le 18-19 mars pour les individuels à Chatillon-sur-Seine

- performance les 11-12 mars à Sens.

L’ensemble du club félicite ses gymnastes, ses entraineurs, ainsi que ses juges présents pour les événements.

Sincères félicitations à toutes les gymnases pour leurs performances !

Crédit photo: Club

J.P.B