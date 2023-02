La salle Saint-Hilaire de Fontaines a accueilli 200 jeunes pour un tournoi Futsal.

Après 2 années blanches imposées par la crise sanitaire, les jeunes footballeurs, de la catégorie U7 à U13 ont réalisé de belles rencontres sur le week-end. Une belle reprise pour les plus aguerris et pour les plus jeunes c’était leur premier tournoi. Les 200 jeunes, présents pour ce tournoi venaient du chalonnais et de la Bresse.

Sébastien Desmichel, président de l’Union sportive Rully/Fontaines (USRF), s’est exprimé au nom des représentants et entraîneurs des clubs « Les objectifs du tournoi sont principalement se rencontrer et apprendre la compétition. Les jeunes doivent également apprendre le fairplay dans le sport, respecter les autres, tant les partenaires que les adversaires, respecter l’arbitrage et accepter l’échec. »

Lors de la remise de médailles, d’une coupe et d’un ballon en présence de Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, des conseillers et Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, en charge des sports.

A la fin de ce tournoi « tout le monde a gagné ». Parole de président !

C. Cléaux