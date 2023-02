Pour Bien Vivre à Chalon, que propose Gilles Platret à part "attiser la haine" ?

Communiqué de presse

Notre maire, devant un parterre de Républicains convaincus d’avance, a tenu des propos quelque peu souverainistes, pour ne pas dire populistes, proches des discours d’une certaine extrême-droite.

Il s’agissait de prôner l’image d’une France rabougrie, fermée sur elle-même, méfiante et tournée vers une « certaine idée de la France » passéiste et déconnectée de la réalité locale et mondiale.

Quant à son sujet favori : « l’immigration », ses propos n’ont qu’un objectif : attiser la haine.

Il est difficile aussi de comprendre comment un historien peut :

– se référer sans cesse à De Gaulle et promouvoir un nationalisme effréné,

– critiquer « les oukazes européens » et vouloir une France plus forte que les autres dans une Europe mondialisée,

– rejeter les relations avec les Etats-Unis sans analyser les priorités pour notre pays,

– vanter les mérites de la France comme « le pays des droits de l’homme » et prôner le contraire,

– promouvoir « la préservation de la paix » sans critiquer l’impérialisme russe.

Sur le sujet favori de ces discours, l’immigration, les propos sont d’une hostilité et d’une violence incroyables : « nous ne sommes pas loin d’une guerre de religion », « la gauche a abandonné le monde ouvrier au profit des immigrés et des musulmans » etc.

Les racines chrétiennes de notre pays, les traditions, tout un programme en dehors de toute réalité, même celle du passé puisque notre peuple a été de tout temps le résultat de migrations diverses et variées. L’idée d’un peuple français pure race est à la fois absurde et dangereux.

Monsieur le Maire, les problèmes de cohabitation dans les quartiers de Chalon comme ailleurs ne se règlent pas à coup d’invectives contre les Musulmans ; mais par la remise en état de fonctionnement des Maisons de quartier laissées à l’abandon dans notre ville, alors que leur rôle est essentiel dans la cohésion sociale, par la mise en place de services de médiation entre les différentes parties de la population, par la présence culturelle intensive dans chaque secteur de la ville, par la prise en compte et le soutien des actions des associations présentes et très actives dans chacun de nos quartiers.

La solidarité et le dialogue ont toujours été les vecteurs de la paix et de la sécurité.

Monsieur le Maire, avant de discourir sur les problèmes de la France et de votre parti politique, donnez l’exemple sur votre ville : faites fonctionner la démocratie. Le Conseil Municipal ne se réunit que quand ça vous chante, les élus de l’opposition n’ont aucun mot à dire, les forces vives qui ont des idées sur l’aménagement urbain ou la cohésion sociale ne sont jamais consultées.

Quant à vos allusions sur la « cancel culture » et le « wokisme » qui veulent la « peau du mâle blanc », on en rirait si cela ne cachait pas votre rejet du féminisme. Mais c’est normal puisque le retour à la tradition est votre priorité.

Notre ville, Chalon souffre effectivement, du manque d’ambitions sociales et environnementales de cette Municipalité, de cette gouvernance à courte vue qui repose sur si peu de personnes.

Alors avant de provoquer la haine et le rejet de l’autre, écoutez le coeur de notre ville et faites en sorte qu’il batte à l’unisson de ses habitants !



Association Bien Vivre à Chalon