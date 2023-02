Gare au soleil.... même l'hiver !

LES UVA EN LIGNE DE MIRE



Une fois les beaux jours évanouis et le retour de la grisaille, on range généralement notre protection solaire au placard en attendant la prochaine saison estivale. Pourtant, si l'hiver, les nuages, la pluie et la brume nous protègent des coups de soleil et donc des UVB, les UVA, eux, sont bien là. Particulièrement insidieux, ces ultraviolets transpercent les nuages et viennent détériorer notre peau en faisant apparaître ridules et taches brunes. D'autant plus qu'en hiver, le derme, parce qu'il est moins exposé au soleil, est fragilisé et reste donc sensible au vieillissement prématuré. Il est alors impératif d'appliquer chaque jour une crème solaire avec un SPF élevé (30 ou 50), que le ciel soit dégagé ou qu'il fasse gris.

Évidemment, à haute altitude, notamment si vous partez skier à la montagne par exemple, l'application d'une protection solaire est également indispensable. Les surfaces réfléchissantes, telles que la neige ou la glace, peuvent brûler et endommager la peau car elles augmentent le rayonnement jusqu'à 90 %. Aussi, plus vous allez en altitude, plus la quantité d'UV sera élevée. Elle grimpe en effet de 4 % tous les 300 m : par exemple, à 3 000 m, elle est 40 % plus élevée qu'au niveau de la mer.



M.K