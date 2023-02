Pôle Compétition BREAKING de Chalon-sur-Saône : une récompense européenne

La compagnie Flex Impact, et plus spécifiquement le Pôle Compétition BREAKING de Chalon-sur-Saône a été sélectionné par la délégation sportive européenne pour représenter la France en Allemagne à l'occasion d'une rencontre entre les délégations allemande, polonaise, tchèque et française lors des journées franco-allemandes, mettant à l'honneur le 60ème anniversaire du traité de l'Élysée.

L'événement s'est tenu du 20 au 22 janvier dernier à Mayence dans la région de Rhénanie-Palatinat, jumelée à la région Bourgogne Franche-Comté. A cette occasion, les danseurs chalonnais ont représenté la Région et la France auprès des danseurs des autres délégations.

Un travail chorégraphique commun a été mis en place et chorégraphié par Ukay Tanzer (danseur pour le célèbre crew Flying Steps et pour Madonna). Les danseurs ont présenté un show unique en commun. Ils se sont également rencontrés lors de freestyles et battles, et ont chacun présenté un show pour représenter leur pays.

Le Pôle Compétition a vécu sa première expérience à l'étranger, placé sous le signe du respect, du partage, de la rencontre et de l’amitié. Les danseurs chalonnais ont fait bonne impression et se sont démarqués, remportant une récompense européenne remise par la ministre des sports de la région Rhénanie-Palatinat et une place au sein des internationales teams.

Un travail récompensé pour les danseurs et une belle reconnaissance pour la compagnie. D'autres événements à l'étranger doivent voir le jour pour les danseurs du Pôle Compétition.

Texte et photos transmis par Florian Chalumeau pour publication.