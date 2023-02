Vers une ferme à Toulon sur Arroux portée par une vingtaine de détenus ?

Le projet avance même si du côté de l'association, on est venu apaiser les choses, précisant que " les terres ne sont pas encore achetées". La ferme intitulée "les fruits de la terre" est en lien étroit avec Emmaüs, et notamment le concept de la ferme de Moyembrie, située dans l'Aisne, et qui oeuvre depuis une trentaine d'années dans la réinsertion de détenus en placement extérieur. En Saône et Loire, le dispositif devrait voir le jour du côté de Toulon sur Arroux, selon des informations confiées à info-chalon.com.

En quoi ça consiste ?

Concrètement, la future ferme accueillera une vingtaine d'individus placés sous main de justice, et exclusivement en fin de peine. Ils bénéficieront de contrats de travail en chantier d'insertion à raison de 26h/semaine autour d'activités de maraîchage, d'élevage de chèvres, de poules pondeuses et poulets et une activité restauration.

Qui est potentiellement concerné ?

En cas de placement extérieur, seuls des fins de peine sont visés par ce régime d'exception, afin de mieux appréhender le retour à la vie sociale. Autre cas spécifique, ce sont les personnes condamnées de la prison ferme mais qui n'ont pas exécuté leurs peines.

Des invitations ont été lancées à de nombreux acteurs de la vie économique locale afin de les convier à une réunion d'information, qui devait se tenir ce lundi soir, et finalement annulée, selon les dernières informations adressées ce mardi soir. Une première étape visant à affiner la communication tant le sujet peut paraître complexe en terme d'acceptation de l'autre, surtout en zone rurale.

