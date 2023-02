SURENDETTEMENT - En Saône et Loire, le nombre de surendettés augmente

Le nombre de dossiers de surendettement traités par la commission de surendettement de la Saône-et-Loire est en progression de 0,9% par rapport à 2022.

En 2022, 1 196 dossiers de surendettement ont été déposés en Saône-et-Loire, soit une progression de 3,7% par rapport à 2021. En comparaison, la région Bourgogne-Franche- Comté est en repli de 4,8% et la France métropolitaine de 6,5%.

En Saône-et-Loire, l’endettement médian hors immobilier des ménages dont le dossier a été traité en 2022 s’établit à 15 672 euros (inférieur respectivement de 2,7% et de 3,5% comparé à ceux de la Bourgogne-Franche-Comté et de la France métropolitaine).

49,8% des dossiers de surendettement clos en 2022 ont donné lieu à un effacement de dettes, total ou partiel (contre 51,1% en Bourgogne-Franche-Comté et 57,3% en France métropolitaine).

Dans le département de la Saône et Loire, la Banque de France a mis en place en place :

- Un numéro unique pour joindre les services aux particuliers de la Banque de France : le 3414 est le numéro unique qui centralise l’ensemble des services publics d’inclusion financière de la Banque de France (Difficultés et incidents bancaires, surendettement, informations sur les questions de banque et d'assurance) ;



- Un conseil départemental de l’inclusion financière (CDIF) qui, sous la présidence du directeur départemental de la Banque de France, vise à mieux connaître et faire connaître les dispositifs d’inclusion financière au sein du département, à diffuser le résultat des travaux de l’Observatoire de l’inclusion bancaire au sein des territoires et à capter les préoccupations et les attentes en matière d’inclusion financière. 14 personnes, prioritairement des praticiens et des représentants des secteurs bancaire, associatif et institutionnel y siègent ;

Depuis décembre 2020, les particuliers souhaitant déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France peuvent effectuer cette démarche en ligne.

Le nouveau dispositif complète les solutions existantes de dépôt. Il est pour l’instant ouvert aux personnes qui déposent un dossier à leur seul nom. En 2022, 74 % des dépôts de dossiers ont été effectués par courrier, 14 % en ligne sur le site internet de la Banque de France et 12 % au guichet d’une succursale ou d’un bureau d’accueil et d’information. Environ la moitié des ménages ayant déposé un dossier sont accompagnés par un intervenant social.