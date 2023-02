18ème Journée de Fédérale 2 RTC 33 - Saint Claude 31 : Les chalonnais remportent une victoire au bout d’un scénario à suspense

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 18ème journée de fédérale 2, l’équipe jurassienne de Saint Claude. Une équipe solide, bien accrochée au milieu de tableau à la 6ème place avec 47 points à quelques encablures de Grand Dole (3 points de retard) et qui joue encore les places qualificatives.

Lors de la dernière journée, les chalonnais à domicile avait concédé une lourde défaite contre Grand Dole 31 à 53 en ayant encaissé un grand nombre d’essais pendant que les visiteurs du jour dans le derby jurassien remportait une victoire 15 11 face à Nantua. C’est donc un adversaire coriace qui se présentait en terre chalonnaise et qui avait concédé le match nul contre les chalonnais au match aller.

Pour ce type de match, il fallait être donc beaucoup plus attentionnés dès le début de match et surtout ne pas faire comme contre Grand Dole, c’est à dire prendre un essai à la 47ème seconde du match. S’il fallait aussi rester disciplinés, il était nécessaire de jouer sa chance à fond et qui sait ? C’était donc un nouveau casse tête pour les deux entraîneurs chalonnais Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud qui devaient composer une équipe compétitive afin de montrer une belle résistance dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) pour envisager remporter cette rencontre.

Le résumé de la rencontre info-chalon et la Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état

Condition atmosphérique : Temps nuageux

Vent : Léger

Affluence : 500 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud

Pour Saint Claude : Daniel Iacob assisté de Flavien Jourdan

Bon Arbitrage de Rémy Layton (I.D.F)

Délégué du match : Eric Galy

Carton jaune pour Chalon : Guy (23’)

Carton jaune pour Saint Claude : Lapostolle (60’) Paea (62’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Girard et Gonon (53’), Rochey et Oliveira (63’), Bajard.M, Leriche et Humbey (66’)

Rentrées à Saint Claude: Buldu (22’),Radikedike et Poiselet (48’), Labourier (52’), Fournier et Rivière (55’).

Résumé (début du match 15 H 00)

D’entrée de jeu, les chalonnais imposent un pressing dans le camp visiteur et obtiennent logiquement une pénalité pour hors jeu jurassien et gagne une dizaine de mètres suite à l’intimidation et provocation d’un joueur visiteur. Du coup, c’est une pénalité à 25 mètres face aux poteaux qui sera sifflée en faveur des locaux mais qui ne sera pas transformée par Genevois (2’). Mais Chalon continue son pressing et suite à un maul progressif et une nouvelle position de hors jeu des visiteurs obtient une nouvelle pénalité à 25 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Genevois (Chalon 3 Saint Claude 0, 5’). Alors que chalon domine les débat sur la seule incursion des visiteurs, un joueur chalonnais se met à la faute et la pénalité sifflée face aux poteaux sera transformée par le jurassien Marini (Chalon 3 Saint Claude 3, 9’). Chalon ne s’en laisse pas conter et repart de plus belle à l’offensive en dominant les Sanclaudiens par un essai collectif concrétisé en coin par Spinel, essai qui ne sera pas transformé par Genevois (Chalon 8 Saint Claude 3, 13’). Alors que Chalon a le match en main, les joueurs ‘tango’ vont connaitre un passage à vide qui va faire le bonheur des joueurs visiteurs qui vont de ce fait retrouver confiance. D’abord sur une pénalité sifflée à 15 mètres face aux poteaux et transformée par Marini (Chalon 8 Saint Claude 6, 19’), ensuite par un essai collectif et une percée dans l’arrière garde chalonnaise de Comte, essai transformé par Marini (Chalon 8 Saint Claude 13, 26’). Une nouvelle faute de hors jeu chalonnaise à 35 mètres face aux poteaux et une pénalité transformée par Marini (Chalon 8 Saint Claude 16, 29’). Puis, suite à une nouvelle action collective et un bel enchainement de passes, c’est un nouvel essai sous les poteaux ‘Tango’ de Comte qui sera transformé par Marini (Chalon 8 Saint Claude 23, 35’). Heureusement les chalonnais ne vont pas baisser les bras et vont réduire l’écart par un essai collectif suite à un maul de progression et une fin d’action individuelle de Boillereaux, essai transformé par Genevois (Chalon 15 Saint Claude 23, 40’). C’est sur ce score que sera sifflée à la pause des citrons !

Début de seconde mi-temps :

Chalon reprend le match le pied au plancher et sur une sortie de mêlée, le demi d’ouverture Ruiz se fait contrer sur son jeu au pied et l’opportuniste Ferrare récupère le ballon pour aller l’aplatir en force dans l’embut visiteur. Essai qui sera transformé par Genevois (Chalon 22 Saint Claude 23, 41’). Comme des morts de faim les chalonnais ne lâchent plus rien désormais et continuent leur pressing dans la camp des Sanclaudiens pour un nouvel essai en coin de Genevois, essai qui ne sera pas transformé par le buteur chalonnais (Chalon 27 Saint Claude 23, 48’). Chalon qui va se faire contrer et qui sera sanctionné d’une nouvelle pénalité pour ballon gardé au sol mais la pénalité à 35 mètres côté droit des poteaux ne sera pas transformée par Marini (51’). Suite à deux cartons jaunes infligés aux visiteurs Chalon évolue à 15 contre 13 et en profite pour envahir le camp jurassien et obtenir une nouvelle pénalité suite à un mauvais replacement des joueurs de Saint Claude, une pénalité qui sera transformée par Girard ( Chalon 30 Saint Claude 23, 65’).Chalon qui subit un contre et qui sur une action collective des visiteurs va se mettre à la faute à la ligne médiane des 50 mètres et être sanctionné d’une nouvelle pénalité qui ne sera pas transformée par Marini (71’). Les chalonnais repartent de plus belle dans le camp visiteur et obtiennent une 1ère pénalité à 30 mètres des poteaux jurassiens qui ne sera pas transformée par Girard (71’) et une seconde sifflée à 35 mètres légèrement côté droit des poteaux visiteurs qui sera transformée par Girard (Chalon 33 Saint Claude 23, 78’). A cet instant, on se dit qu’avec 10 points d’avance, c’est du bonheur pour les chalonnais et que les carottes sont cuites pour les joueurs de Saint Claude mais cela c’était sans connaitre la détermination des joueurs jurassiens qui vont revenir au score et qui aurait pu arracher le match nul. Tout d’abord sur une position de hors jeu chalonnaise et une pénalité transformée par Marini (Chalon 33 Saint Claude 26, 78’) et ensuite suite à une action collective des joueurs visiteurs qui vont concrétiser leur domination par un essai en coin de leur capitaine Paea (86’). Tous les supporters chalonnais retiennent leur souffle quand Marini s’élance pour tenter la transformation mais heureusement celle-ci passera sur le côté droit des poteaux chalonnais (Chalon 33 Saint Claude 31, 87’). C’est le score final de cette rencontre !

Analyse journalistique : En ayant débuté le match avec une grande intensité Chalon a construit sa victoire de fort belle manière. Même si cette victoire arrive au bout d’un suspense en fin de match, les chalonnais ont mis tous les ingrédients pour gagner cette rencontre : rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu... ils sont donc tous à féliciter et mérite largement leur maintien dans cette poule 1 de fédérale 2. Quant à cette équipe de Saint Claude, elle mérite le respect pour ne jamais avoir baissé les bras !

Côté chalonnais : si toute l’équipe et les remplaçants sont à féliciter, nous avons aimé la prestation de Boillereaux (malheureusement sortie sur blessure à la 63’), Picamelot toujours aussi précieux dans ses rushs, Ferrare pour son opportunisme, Lemercier un jeune d’une valeur constante, Spinel qui a une grosse activité sur le terrain et le quatuor Pages, Bajard Simonato, Lebeault qui ont fait un gros travail défensif pour bloquer les mastodontes jurassiens.

Côté Saint Claude : On a aimé les prestation du pilier Verguet, les assauts du duo Cassano-Comte et les deux fer de lance Paea N°8 et capitaine ainsi que le puissant N°15 Neiceru.

En lever de rideau, en Championnat National, l’équipe junior du RTC bat le Servette de Genève 20 à 3 (en photographie le dernier essai du match de Hélias Essabar).

Enfin l’équipe réserve du RCT s’impose 75 à 6 contre la réserve de Saint Claude.

Sincères félicitations au club ‘Tango’, aux joueurs, entraineurs, éducateurs pour tous ces résultats positifs !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B