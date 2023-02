Le Givry Starlett Club vise les étoiles de l'Europe

Cette manifestation a regroupé pas moins de 800 sportifs de toute la France et elle désigne les athlètes qui représenteront la France au championnat d'Europe qui se déroulera à Montchiari (Italie) du 06 au 09 avril 2023. Trois givrotines ont décroché leur sélection dans la catégorie Strutting: PERRET Pauline, GAUTHIER Louwine et en qualité de remplaçante DESCOMBES Amandine. Les autres athlètes du club ont obtenus des places honorables et encourageantes pour poursuivre dans les efforts. En effet le 12 Mars il y aura une nouvelle compétition à CHALON sur SAONE, à la maison de sports, où les sportifs de la région Bourgogne – Franche Comté joueront leur qualification pour le championnat de France de BOULOGNE sur MER (62) du 27 au 29 mai. Félicitations à ces 3 jeunes filles pour leur qualification.

Merci à la photographe LILOU Photographie pour ces beaux clichés.