Un fidèle d'info-chalon.com fait part de son étonnement face à la bêtise

"Me promenant vers l'ancien hôpital de Chalon je regardais la Saône qui me paraissait claire et belle ce qui en temps normal fait mon bonheur mais en y regardant de plus près qu'elle ne fut pas ma surprise et mon désarroi, une bonne dizaine de panneaux de la ville sont immergés jetés à l'eau sans doute par des personnes en mal d'existence. A l'heure ou le monde nous demande de protéger la planète et de surcroît la qualité de nos eaux en priorité, le geste de quelques individus sans cervelle démontre qu'il y a encore du chemin et de l'éducation a faire pour que l'écologie de base qui n'est que le respect de la nature et de l'humanité soit bien compris par tout le monde. En attendant nos impôts vont encore servir pour réparer ces inepties comportementales".





D.P

