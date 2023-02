À Épervans, les élèves de l’école Charles-Émile Jacque bénéficient désormais du programme « Orchestre à l’école »

Ce mardi à 16h30, c’était l’inauguration du programme « Orchestre à l’école » qui concerne les jeunes épervanais de CM1 et CM2.

Ce programme, en collaboration avec le Conservatoire de Chalon sur Saône, a été mis en place depuis la rentrée de septembre 2022.

« On a envoyé notre projet d’école au Conservatoire et pour notre plus grand bonheur nous avons été sélectionnés ! » a confié Pascale Tetu, enseignante de la classe de CM1.





Après deux écoles chalonnaises et l’école de Champforgeuil, Epervans devient la quatrième école du secteur à être conventionnée avec le Conservatoire pour un projet d’orchestre à l’école.

Deux fois par semaine, les mardis et jeudis, quatre professeurs rattachés au Conservatoire chalonnais se déplacent à tour de rôle pour enseigner la musique à la quarantaine d’élèves chanceux de bénéficier de ce projet.

Au programme, l’apprentissage des instruments à vent avec la clarinette, le saxophone et le haut bois.

L’association nationale « Orchestre à l’école » reconnue d'utilité publique, qui veille au bon développement du dispositif sur l’ensemble du territoire, accompagne également l’école dans ses démarches.

C’est grâce aux aides de mécènes privés qu’ils peuvent aussi venir en aide financièrement aux écoles qui en ont besoin : ici c’est grâce à AXA qu’ils ont pu financer les 40000€ nécessaires à l’achat des instruments pour les élèves.

Ce mardi après-midi, c’était donc l’inauguration de ce projet avec la réception du parc d’instruments qui sera mis à disposition des élèves à partir de jeudi.

Les semaines précédentes, les enfants ont assisté à plusieurs ateliers sur différents thèmes : apprendre à souffler, chants, fabrication d’instruments.

Pour l’occasion, la municipalité et l’école avaient convié les parents afin de leur présenter le projet et d’assister à une première représentation musicale des enfants.

Monsieur le Maire, Eric Michoux, et plusieurs de ses conseillers municipaux, Emmanuelle Dupuit, vice-présidente du Grand Chalon déléguée à la culture et au développement de la vie étudiante, Stéphane Warnet, directeur adjoint du Conservatoire de Chalon sur Saône et Laetitia Cecchi, représentante de l’association « Orchestre à l’école » avaient fait le déplacement à la salle des fêtes Pierre Baumann.

Éric Michoux a souhaité remercier l’excellent travail du corps professoral et s’est dit « très heureux » qu’un tel projet puisse voir le jour au sein de son village.

Emmanuelle Dupuit a salué quant à elle le projet qui présente de nombreux avantages pour les élèves : un levier d’égalité quant à la pratique musicale, une manière de découvrir de nouveaux horizons culturels et enfin un épanouissement à l’école en tissant du lien social.





Après le petit concert donné par les élèves, autour du chant et de la pratique de la birbynė*, cet après-midi culturel s’est terminée autour du verre de l’amitié, dans une ambiance chaleureuse et conviviale au sein de la salle des fêtes épervanaise.



Amandine Cerrone.

*La birbynė est un instrument à vent lituanien muni d'une anche simple.

Ici, les enfants ont utilisé des tuyaux qu’ils ont percé et y ont ajouté des becs de saxophone.