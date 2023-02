Ce mercredi matin, c’était le premier entraînement du cycle escalade pour les enfants des groupes 10-11 ans et 8-9 ans de l’Ecole Municipale des Sports (EMS) de Saint-Marcel.

Et on peut dire que la commune a fait les choses en grand !

Samedi dernier, une structure, de 12 mètres par 4,5 a été installée au sein du dojo Cécile Nowak.





Cette initiative de la municipalité répond parfaitement à la politique sportive de la commune qui est de diversifier les pratiques sportives et les rendre plus accessibles.

« C’est un sport qui présente plusieurs leviers de compétences, à savoir la concentration, l’équilibre, la détermination et le courage » a précisé Philippe Perreau, responsable des pôles sport et éducation de la commune.

Cette activité sera donc pratiquée pendant 7 semaines par plus de 450 jeunes. En effet, les élèves de CM2 des écoles primaires Jean Desbois et Roger Balan, dix classes allant de la 6ème à la 3ème du collège Vivant Denon, les jeunes sportifs de l’UNSS et donc les deux groupes du mercredi matin de l’EMS auront la chance de profiter de cette opportunité sportive.

Info Chalon a assisté à ces deux entraînements ce mercredi matin : le retour en images ci-dessous.

Pour l’occasion, Monsieur le Maire, Raymond Burdin, avait également fait le déplacement.

Les élèves, excités à l’idée de « crapahuter » sur les structures ont commencé par un échauffement adapté à la pratique de l’escalade sous la houlette de leur éducatrice sportive, Chloé Jimenez.

Ensuite, cette dernière les a briefé sur les différentes règles de sécurité et les enfants se sont même entraînés à tomber.

En effet, cette nouvelle discipline est de l’escalade « de bloc » et les élèves n’ont donc pas besoin de s’équiper de harnais pour la pratique.

Les murs étant de faible hauteur, la sécurité consiste simplement à positionner des tapis épais pour réceptionner les grimpeurs en cas de chute.

Pour redescendre une fois monté, Chloé exige de ses élèves qu’ils « désescaladent » et non qu’ils sautent sur les tapis.

Une fois toutes les règles en poche, les jeunes sportifs ont enfin pu se tester à la pratique de l’escalade, certains avec un peu d’appréhension, d’autres un peu moins, d’autres même au contraire ont été très à l’aise mais tous unanimes sur un point : « ça fait vraiment mal aux mains ! » ont-ils indiqués en chœur à info Chalon, tous très enjoués de cette toute nouvelle activité du mercredi.

Chloé avait également prévu quelques ateliers d'équilibre entre deux grimpes, notamment la fameuse slackline* ; que l’on a vu dans toutes les kermesses au printemps ; et qui permet en plus du travail d’équilibre de renforcer l’entraide entre les enfants.

Au terme de ces 7 semaines de pratique, la commune prépare un événement « surprise » au dojo Nowak : retenez simplement la date du 8 avril prochain !

Amandine Cerrone.

*La slackline (de l'anglais « ligne lâche ») ou slack est une pratique sportive s'apparentant au funambulisme. Elle s'en distingue cependant clairement par l'utilisation d'une sangle élastique en polyester, ainsi que par l'absence d'accessoire de type balancier et par une absence de stabilisation de la sangle.